«Деньги ей нужны»: Бывший муж блогера Лерчек высказался о её новом бизнесе

27 марта 2026, 16:13

Артём Чекалин заявил, что ничего не знает о новом бренде Лерчек

Блогер Артём Чекалин заявил, что ему ничего не известно о новом бренде его бывшей супруги Валерии Чекалиной (Лерчек).





В беседе с NEWS.ru мужчина признал, что Лерчек нужны деньги, и пожелал ей успехов. Он подчеркнул, что не может поддерживать связь с экс-супругой и узнаёт о её положении только от родителей блогерши. Бизнесмен уточнил, что ничего не знает о новом товарном знаке бывшей супруги.

«Вообще без понятия. Дай Бог ей успехов и больших прибылей. Деньги ей сейчас нужны и на лечение, и на семью, поэтому дай Бог, чтобы у неё всё получилось», — сказал Чекалин.