Жених онкобольной Лерчек раскрыл новые подробности о ее состоянии
Жених блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), тренер по танцам Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности о ее состоянии. Пост появился в его Instagram*.
Сквиччиарини сообщил, что Лерчек может ходить самостоятельно. Он также отметил, что гордится ею, поскольку она уже неделю обходится без сильнодействующих обезболивающих препаратов.
Комментируя новость о том, что блогерша ослепла на один глаз во время лечения, жених подтвердил, что из-за метастазов зрение действительно пропало, но позже восстановилось наполовину. Он выразил надежду, что в дальнейшем оно вернется полностью.
Напомним, у Чекалиной после рождения четвертого ребенка диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Также у нее выявили перелом двух позвонков, поражение костей черепа, опухоль в мозге, ухудшение зрения и болевой синдром на девять баллов из десяти.
