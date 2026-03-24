Достижения.рф

Жених онкобольной Лерчек раскрыл новые подробности о ее состоянии

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Жених блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), тренер по танцам Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности о ее состоянии. Пост появился в его Instagram*.



Сквиччиарини сообщил, что Лерчек может ходить самостоятельно. Он также отметил, что гордится ею, поскольку она уже неделю обходится без сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Комментируя новость о том, что блогерша ослепла на один глаз во время лечения, жених подтвердил, что из-за метастазов зрение действительно пропало, но позже восстановилось наполовину. Он выразил надежду, что в дальнейшем оно вернется полностью.

Напомним, у Чекалиной после рождения четвертого ребенка диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Также у нее выявили перелом двух позвонков, поражение костей черепа, опухоль в мозге, ухудшение зрения и болевой синдром на девять баллов из десяти.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0