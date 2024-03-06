«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица на «Ле Монлид»

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Напомним, что сетью магазинов «Леруа Мерлен» владеет французская группа ADEO. Первый магазин в России открылся в 2004 году. В прошлом году было принято решение о передаче управления компанией локальному менеджменту. Изменения не повлияли на бизнес ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников — все рабочие места были сохранены, а компания продолжила работу в обычном режиме.
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