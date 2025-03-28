LG, Samsung и Hyundai выразили желание вернуться на российский рынок

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Крупные корейские производители, такие как LG, Samsung и Hyundai, активно готовятся к возобновлению своего бизнеса в России, пишет издание Korea Times.
Это происходит на фоне увеличения переговоров о перемирии между Москвой и Киевом, что создает предпосылки для восстановления деловых отношений.
Обозреватель подчеркнул, что для Кореи Россия остается ключевым рынком, особенно в условиях растущего давления со стороны американских пошлин. Крупные компании разрабатывают технико-экономические обоснования для возможного возвращения, что свидетельствует об их намерении диверсифицировать бизнес.
Также стоит отметить, что итальянская компания Ariston недавно объявила о своем решении вернуться на российский рынок. Напомним, что многие известные бренды приостановили свою деятельность в России в начале марта 2022 года, включая компанию Inditex.
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Обозреватель подчеркнул, что для Кореи Россия остается ключевым рынком, особенно в условиях растущего давления со стороны американских пошлин. Крупные компании разрабатывают технико-экономические обоснования для возможного возвращения, что свидетельствует об их намерении диверсифицировать бизнес.
Также стоит отметить, что итальянская компания Ariston недавно объявила о своем решении вернуться на российский рынок. Напомним, что многие известные бренды приостановили свою деятельность в России в начале марта 2022 года, включая компанию Inditex.
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Дарья Осипова