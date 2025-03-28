Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ LG, Samsung и Hyundai выразили желание вернуться на российский рынок

LG, Samsung и Hyundai выразили желание вернуться на российский рынок

KT: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок
Фото: iStock/Ivan-balvan

Фото: iStock/Ivan-balvan

Крупные корейские производители, такие как LG, Samsung и Hyundai, активно готовятся к возобновлению своего бизнеса в России, пишет издание Korea Times.
Это происходит на фоне увеличения переговоров о перемирии между Москвой и Киевом, что создает предпосылки для восстановления деловых отношений.

Обозреватель подчеркнул, что для Кореи Россия остается ключевым рынком, особенно в условиях растущего давления со стороны американских пошлин. Крупные компании разрабатывают технико-экономические обоснования для возможного возвращения, что свидетельствует об их намерении диверсифицировать бизнес.

Также стоит отметить, что итальянская компания Ariston недавно объявила о своем решении вернуться на российский рынок. Напомним, что многие известные бренды приостановили свою деятельность в России в начале марта 2022 года, включая компанию Inditex.

Читайте также:

Стало известно, что танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами

Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
#россия
#бизнес
#рынок
#танки
#компании
Стало известно, что танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами
УВЗ: у танков будущего могут появиться штатные РЛС и запускаемые с борта дроны
28 марта 2025, 08:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Концерн «Уралвагонзавод», входящий в Госкорпорацию «Ростех», анонсировал разработку перспективных танков, оснащённых современными технологиями для улучшения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя. Об этом пишет РИА Новости.
В новых боевых машинах планируется внедрение усовершенствованных оптических систем, штатных радиолокационных станций (РЛС) и беспилотников, которые будут запускаться с борта танка.

По информации пресс-службы концерна, поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта. Это позволит автоматически определять цели на поле боя, расставлять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Также танки будут интегрированы в единую информационно-боевую систему, что повысит их эффективность в боевых условиях.

Кроме того, одним из ключевых аспектов новых танков станет возможность опциональной экипажности, позволяющая управлять машиной как в традиционном режиме с экипажем, так и в дистанционном или полностью автоматическом режимах.

Читайте также:

Призыв в армию в 2025 году: какие нововведения вступают в силу с 1 апреля

Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгого перерыва

В России изменят правила призыва в армию с апреля 2025 года
#танки
#бпла
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий
Бессараб: Правом на бесплатные путевки в санаторий обладают инвалиды и ветераны
28 марта 2025, 06:08

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Отдельные категории граждан России могут претендовать на бесплатные путевки в санатории за счет государства. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — объяснила Бессараб.
Членам семей умерших участников ВОВ, инвалидов или ветеранов войны дорога в санаторий тоже будет «открыта».

«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
Граждане могут выбрать форму получения социального пакета один раз в год (до 1 октября): денежную компенсацию или натуральные услуги, включая санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту отдыха.

Путевка также станет доступна лицам, которые пострадали от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Ранее эксперт РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что многие льготы для пенсионеров требуют активного запроса, несмотря на их автоматическое назначение.

Читайте также:

Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя

«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, кадры малышки выложил отец

Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
#дети
#льготы
#инвалиды
#путёвки
#лечение
#ветераны
#услуги
#санатории
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
28 марта 2025, 05:46

Фото: iStock/Igor Ilkov

Минпросвещения РФ поручило регионам усилить профилактику о вреде курения вейпов среди школьников, направив в субъекты методические рекомендации «Простые правила».
В документе разъясняются последствия употребления электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ министра на запрос депутатов Госдумы Сергея Зюганова и Нины Останиной.

«Системная работа по первичной профилактике зависимого поведения обучающихся, в том числе курения, организована в образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.
Новые памятки призваны стандартизировать подходы к просвещению учеников и их родителей, акцентируя внимание на разнообразных рисках использования вейпов.

24 января «Радио 1» передавало предостережения нарколога Виталия Холдина относительно частого использования вейпов молодежью. О том, почему особенно серьёзной угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика, читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы

«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»

«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, кадры малышки выложил отец
#курение
#работа
#правила
#рекомендации
#минпросвещения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
Судмедэксперты: футболист Диего Марадона умер не внезапно и находился в агонии
28 марта 2025, 04:00

Диего Марадона (Фото: кадр видео YouTube-канала «FIFA»)

Вскрытие тела Диего Марадоны подтвердило, что смерть легендарного футболиста не была внезапной, состояние требовало срочной госпитализации. Мужчина мог находиться в предсмертной агонии около 12 часов. К такому выводу пришли судмедэксперты на судебном заседании по делу о гибели спортсмена, сообщает La Nacion.
Согласно заключению, в органах Марадоны за несколько дней до смерти накопилась жидкость, его сердце весило вдвое больше нормы (503 грамма). Медицинская команда, наблюдающая за спорстменом на дому, должна была заметить ухудшение.

Специалист Федерико Корасанити указал на сгустки крови в сердце футболиста, свидетельствующие о длительной агонии.

Короля Великобритании Карла III госпитализировали
Короля Великобритании Карла III госпитализировали
«Сверхкороткие (агонии) не позволяют сформироваться сгусткам крови внутри сердечных камер, не хватает времени. Поэтому, исходя из состояния (тела Марадоны), речь идет о нескольких часах», — объяснил он, уточняя, что мучительное состояние могло продлиться до 12 часов.
Уголовное дело возбуждено против восьми медиков, ответственных за уход за Марадоной после операции на мозге. Слушания по нему начались 11 марта.

По данным следствия, условия домашнего лечения не соответствовали стандартам, что могло способствовать трагедии. Футболист скончался 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких. Ему был 61 год.

Читайте также:

«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы

«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»

Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов
#дело
#смерть
#уголовное дело
#сердце
#операции
#футболист
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Короля Великобритании Карла III госпитализировали
Короля Британии Карла III госпитализировали из-за «побочных эффектов» лечения рака
28 марта 2025, 02:17

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован в четверг из-за «временных побочных эффектов», вызванных лечением онкологического заболевания. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление пресс-слежбы Букингемского дворца.
76-летний монарх, который более года борется с раком, продолжает исполнять государственные обязанности, однако из-за его состояния по рекомендации врачей все ближайшие встречи 27 и 28 марта пришлось перенести.

«Его Величество хотел бы принести свои извинения всем, кто может быть недоволен или разочарован произошедшим», — передали в пресс-службе.
После необходимых процедур монарха все же отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. По данным издания, текущее состояние короля не угрожает его жизни.

Читайте также:

«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»

«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы

«Не стыдно, она там красивая»: ​Павел Деревянко отреагировал на слив ​секс-видео ​и пояснил, пойдет ли в полицию
#заявление
#заболевания
#рекомендации
#великобритания
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате