Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников

Вскрытие тела Диего Марадоны подтвердило, что смерть легендарного футболиста не была внезапной, состояние требовало срочной госпитализации. Мужчина мог находиться в предсмертной агонии около 12 часов. К такому выводу пришли судмедэксперты на судебном заседании по делу о гибели спортсмена, сообщает La Nacion.