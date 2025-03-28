Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников

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Минпросвещения РФ поручило регионам усилить профилактику о вреде курения вейпов среди школьников, направив в субъекты методические рекомендации «Простые правила».
В документе разъясняются последствия употребления электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ министра на запрос депутатов Госдумы Сергея Зюганова и Нины Останиной.
24 января «Радио 1» передавало предостережения нарколога Виталия Холдина относительно частого использования вейпов молодежью. О том, почему особенно серьёзной угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика, читайте в нашем материале.
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«Системная работа по первичной профилактике зависимого поведения обучающихся, в том числе курения, организована в образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.Новые памятки призваны стандартизировать подходы к просвещению учеников и их родителей, акцентируя внимание на разнообразных рисках использования вейпов.
24 января «Радио 1» передавало предостережения нарколога Виталия Холдина относительно частого использования вейпов молодежью. О том, почему особенно серьёзной угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика, читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева