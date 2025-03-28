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Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

Бессараб: Правом на бесплатные путевки в санаторий обладают инвалиды и ветераны
Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Отдельные категории граждан России могут претендовать на бесплатные путевки в санатории за счет государства. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — объяснила Бессараб.
Членам семей умерших участников ВОВ, инвалидов или ветеранов войны дорога в санаторий тоже будет «открыта».

«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
Граждане могут выбрать форму получения социального пакета один раз в год (до 1 октября): денежную компенсацию или натуральные услуги, включая санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту отдыха.

Путевка также станет доступна лицам, которые пострадали от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Ранее эксперт РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что многие льготы для пенсионеров требуют активного запроса, несмотря на их автоматическое назначение.

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Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
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#услуги
#санатории
Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
28 марта 2025, 05:46

Фото: iStock/Igor Ilkov

Минпросвещения РФ поручило регионам усилить профилактику о вреде курения вейпов среди школьников, направив в субъекты методические рекомендации «Простые правила».
В документе разъясняются последствия употребления электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный ответ министра на запрос депутатов Госдумы Сергея Зюганова и Нины Останиной.

«Системная работа по первичной профилактике зависимого поведения обучающихся, в том числе курения, организована в образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.
Новые памятки призваны стандартизировать подходы к просвещению учеников и их родителей, акцентируя внимание на разнообразных рисках использования вейпов.

24 января «Радио 1» передавало предостережения нарколога Виталия Холдина относительно частого использования вейпов молодежью. О том, почему особенно серьёзной угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика, читайте в нашем материале.

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«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
Судмедэксперты: футболист Диего Марадона умер не внезапно и находился в агонии
28 марта 2025, 04:00

Диего Марадона (Фото: кадр видео YouTube-канала «FIFA»)

Вскрытие тела Диего Марадоны подтвердило, что смерть легендарного футболиста не была внезапной, состояние требовало срочной госпитализации. Мужчина мог находиться в предсмертной агонии около 12 часов. К такому выводу пришли судмедэксперты на судебном заседании по делу о гибели спортсмена, сообщает La Nacion.
Согласно заключению, в органах Марадоны за несколько дней до смерти накопилась жидкость, его сердце весило вдвое больше нормы (503 грамма). Медицинская команда, наблюдающая за спорстменом на дому, должна была заметить ухудшение.

Специалист Федерико Корасанити указал на сгустки крови в сердце футболиста, свидетельствующие о длительной агонии.

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«Сверхкороткие (агонии) не позволяют сформироваться сгусткам крови внутри сердечных камер, не хватает времени. Поэтому, исходя из состояния (тела Марадоны), речь идет о нескольких часах», — объяснил он, уточняя, что мучительное состояние могло продлиться до 12 часов.
Уголовное дело возбуждено против восьми медиков, ответственных за уход за Марадоной после операции на мозге. Слушания по нему начались 11 марта.

По данным следствия, условия домашнего лечения не соответствовали стандартам, что могло способствовать трагедии. Футболист скончался 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких. Ему был 61 год.

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Короля Великобритании Карла III госпитализировали
Короля Британии Карла III госпитализировали из-за «побочных эффектов» лечения рака
28 марта 2025, 02:17

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован в четверг из-за «временных побочных эффектов», вызванных лечением онкологического заболевания. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление пресс-слежбы Букингемского дворца.
76-летний монарх, который более года борется с раком, продолжает исполнять государственные обязанности, однако из-за его состояния по рекомендации врачей все ближайшие встречи 27 и 28 марта пришлось перенести.

«Его Величество хотел бы принести свои извинения всем, кто может быть недоволен или разочарован произошедшим», — передали в пресс-службе.
После необходимых процедур монарха все же отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. По данным издания, текущее состояние короля не угрожает его жизни.

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«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы
Нарколог Шуров: У Паши Техника есть шанс выйти из комы после передозировки
28 марта 2025, 01:43

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Нарколог Василий Шуров дал жёсткий прогноз о состоянии рэпера Паши Техника, который впал в кому из-за передозировки. Свое мнение о состоянии певца и оценку ситуации врач выразил в беседе с Life.ru.
Паша Техник попал в больницу в Таиланде, где его подключили к аппарату ИВЛ — без этого была опасность, что он бы просто перестал дышать.

Эксперт Шуров объяснил, что рэпер, похоже, сам довёл себя до такого состояния, увлекаясь седативными наркотиками. И ведь это уже не первый раз — передозы случаются с ним ежегодно. Также стоит учитывать, что в Таиланде достать можно «что угодно», и недорого.

Пока аппараты поддерживают его жизнь, но что будет дальше, зависит от результатов токсикологической экспертизы.

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«В основном, Техник употребляет Ксанокс — это достаточно сильный транквилизатор. Он любит травку в неограниченных количествах. Употребляет алкоголь в лошадиных дозах. Даже сочетание этих трёх вещей может вызвать кому. А с учётом того, что там есть всё и за копейки, он мог употребить всё что угодно. Он парень небрезгливый», — пояснил врач.
Шуров отметил, что если Паша очнётся, то врачи оценят, насколько сильно пострадал его мозг. Сам эксперт видит немало шансов на хороший исход.

Ранее бывшая жена рэпера и его менеджер подтвердили, что музыкант находится в критическом состоянии и введен в искусственную кому.

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Путин назначил генерал-майора Гудкова заместителем командующего ВМФ РФ
28 марта 2025, 00:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ. Об этом сообщает ТАСС.
О своем решении президент РФ объявил на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

«Поскольку и министр (обороны), и начальник Генштаба считают, что ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения, мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации», — сказал Владимир Путин Гудкову.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спуск на воду АПЛ «Пермь», вооруженной гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», — большое этапное событие в развитии ВМФ.

27 марта также сообщалось, что глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.

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