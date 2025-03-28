Стало известно о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

Фото: iStock/Siarhei Khaletski
Отдельные категории граждан России могут претендовать на бесплатные путевки в санатории за счет государства. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды», — объяснила Бессараб.Членам семей умерших участников ВОВ, инвалидов или ветеранов войны дорога в санаторий тоже будет «открыта».
«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны
Граждане могут выбрать форму получения социального пакета один раз в год (до 1 октября): денежную компенсацию или натуральные услуги, включая санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту отдыха.
Путевка также станет доступна лицам, которые пострадали от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Ранее эксперт РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова отмечала, что многие льготы для пенсионеров требуют активного запроса, несмотря на их автоматическое назначение.
Читайте также:
Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя
«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, кадры малышки выложил отец
Минпросвещения поручило регионам усилить профилактику вреда вейпов для школьников
Мария Моисеева