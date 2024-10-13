Лицензию спиртзаводу Novabev Group приостановили из-за загрязнения реки

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Спиртзавод в Нижегородской области, принадлежащий крупнейшему в стране производителю водки компании Novabev Group, временно лишился лицензии. Причина — загрязнение местной реки Чугунки и гибель рыбы.
Как сообщает РБК, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский». Соответствующая информация содержится в реестре ведомства. Данное решение было принято 10 октября.
Как пояснили корреспондентам издания в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля, лицензию было решено временно отозвать, так как компания не предпринимала необходимых мер для утилизации отходов спиртового производства. Это привело к загрязнению реки Чугунки, а также к многочисленным фактам гибели рыбы, на которые обратили внимание местные жители.
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Александр Бойцов