К ответственности привлекли 11 нарушителей правил обращения с отходами на юге Подмосковья

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области вынесли постановления о привлечении к административной ответственности за незаконную перевозку и сброс отходов в южных районах региона. Сотрудники правоохранительных органов содействовали выявлению нарушений в городских округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Больше всего нарушителей было обнаружено в Ленинском городском округе. Пять водителей были оштрафованы за незаконную перевозку отходов, а один гражданин заплатит 40 тысяч рублей за сброс мусора на открытой местности в селе Булатниково. Аналогичные наказания получили ещё два водителя, которые выбросили отходы в Домодедове и деревне Большое Толбино городского округа Подольск.
Министерство экологии напоминает, что загрязнение окружающей среды в результате выгрузки или сброса отходов грузовыми транспортными средствами, прицепами, тракторами и другими самоходными машинами без соблюдения требований к размещению отходов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, а на юридические лица — от 100 до 120 тысяч рублей.
Читайте также:
Результаты рейдов: было выявлено 17 нарушений на сумму штрафов до 4 миллионов рублей
«Народный инспектор» выявил летом в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах
В подмосковных дворах за лето привели в порядок более 300 урн
Дайана Хусинова