В Химках ищут источник загрязнения земли стоками

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Трубу со сточными водами, льющимися прямо на почву, обнаружили на территории городского округа Химки, однако найти, откуда идёт эта труба, пока не удалось, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«С жалобой на загрязнение сточными водами участка в химкинском микрорайоне Сходя в министерство обратился местный житель. Инспекторы экологического надзора осмотрели указанную в обращении территорию, обнаружили источник сброса, но пока не установили, откуда поступают сточные воды», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.Отмечается, что выход трубы расположен на земельном участке, который принадлежит одной из местных компаний. Ей объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранных норм.
В министерстве добавили, что протокол осмотра участка направлен в Химкинскую городскую прокуратуру.
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