Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин сообщил, что Литва признала угрозой национальной безопасности почти 400 россиян, в основном пожилого возраста, передает РИА Новости.
Многие из них на протяжении многих лет живут в Литвии и не имеют родственников и жилья в России. По словам высокопоставленного дипломата, посольство России стремится оказывать максимальное содействие таким гражданам, в частности, путем участия в государственной программе по переселению в Россию.
Читайте также:
Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО
Артем Кузьмин