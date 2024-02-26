Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном

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Власти Литвы решили ужесточить контроль над российским зерном, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза страны.
«Каждый вагон или транспортное средство с импортной продукцией будет проверено. Будут проведены исследования на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий). Также продукция пройдет тесты на определение происхождения», — заявили в ведомстве.
Это коснется зерна, которое следует транзитом в Клайпедский порт. Кроме того, будет ужесточен контроль над зерном, поступающим из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии.
По данным госслужбы растениеводства Литвы, в прошлом году через порт Клайпеды было направлено 144 тыс. тонн российской пшеницы и кукурузы.
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Это коснется зерна, которое следует транзитом в Клайпедский порт. Кроме того, будет ужесточен контроль над зерном, поступающим из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии.
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Ювелина Бернст