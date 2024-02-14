Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков

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В министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах РФ в республике Александр Ёлкин. Ему вручили ноту протеста по поводу объявления МВД России в розыск некоторых литовских дипломатов.
Накануне, 13 февраля, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, министра финансов и бывшего министра внутренних дел Латвии, министра культуры Литвы и ряд других политиков и госчиновников стран Балтии.
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