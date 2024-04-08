Лизингодатель «Ростеха» выиграл иск к Airbus Canada на 2,4 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко.» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») к Airbus Canada Limited Partnership на сумму 2,4 миллиарда рублей. Информация следует из картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что в иске, который был подан в ноябре прошлого года, было два требования – о расторжении договора и о возвращении аванса. На заседании в январе представитель истца сообщил, что речь идет о договоре на поставку 14 самолетов, при этом не уточнялось, какие именно самолеты имелись в виду.
Напомним, в феврале 2013 года лизинговая компания ИФК подписала соглашение с Bombardier о закупке 32 и опцион еще на 10 самолетов CSeries-300. Через год семь судов из опциона были переведены в твердый заказ. Летом 2016 года стало известно, что ИФК сократила заказ самолетов CS300 у Bombardier с 32 до 20 машин.
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Екатерина Коршунова