Задержан мужчина, который сжёг мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Задержан 48-летний местный житель Валерий Д., который сжёг цветы, записки и игрушки у стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки.
Сообщается, что спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского. Мужчина рассказал, что якобы никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Сообщается, что спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского. Мужчина рассказал, что якобы никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова