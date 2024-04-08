Стали известны важные подробности расстрела полицейских в Подмосковье

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Сотрудники полиции, которых расстрелял наркодилер в Подмосковье, были в штатском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что оружия у них не было. Полицейские вели слежку за предполагаемым преступником.
Сообщается, что по факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело. За убийство сотрудника полиции преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
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Сообщается, что по факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело. За убийство сотрудника полиции преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
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Екатерина Коршунова