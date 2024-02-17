Лондон обвинил российскую власть в смерти Алексея Навального*

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Министерство иностранных дел Великобритании возложило ответственность за смерть Алексея Навального* на российские власти, передает РИА Новости.
В ответ дипломат посольства заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Он также отметил, что Лондон распространяет антироссийские инсинуации еще до официального установления всех обстоятельств произошедшего и преследует конфронтационные геополитические цели.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Артем Кузьмин