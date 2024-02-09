Лучший способ борьбы с Альцгеймером: как управление вертолётом помогает победить болезни

Отучиться на пилота вертолетов в Подмосковье можно в нескольких местах: в Реутове, Яхроме и Истре. Последний считается одним из самых лучших и опытных, – именно в «Хелипорт Истра» сконцентрировано самое большое количество вертолетов и вертолетчиков, отсюда стартовало несколько кругосветных путешествий. Здесь готовят частных пилотов, которые не могут зарабатывать на полетах, потому и обучение занимает всего 3,5 месяца. За это время курсанты изучают теорию, отрабатывают тренаж и оттачивают полученные навыки на практике.
«Теория включает в себя вертолетовождение, метеорологию, воздушное право, человеческий фактор. Тренаж заключается в том, что курсант выполняет определённые манипуляции в кабине вертолета. То есть вертолет выкатывается на летное поле, и курсант просто оттачивает механику под контролем пилота-инструктора, запоминает последовательность действий, на практике, на пальцах ощущает движение рычагов управления», – рассказал директор АУЦ «Хелипорт Истра», ГК «Хелипорты России» Денис Шанькин.
Только после успешно сданных промежуточных экзаменов студента допускают к полетам. На них отведено 43 часа. За это время ученик должен отработать висение, полеты по кругу, полеты по коробочке и многое другое. Студентов готовят также и к экстренным ситуациям – пожар в кабине или отказ двигателя.
«Я считаю, что вертолет еще безопаснее, чем самолет. Он спокойно может осуществить посадку с выключенным двигателем в режиме авторотации. Вспомните кленовое семечко, которое не падает на землю как камень, а за счет вращения лопасти перемещается. Также перемещается и вертолет. Например, вертолет Robinson 44 спокойно с высоты 300 метров может выбрать место для посадки в радиусе полутора километров с выключенным двигателем. При том, что вертолету для посадки нужна полянка диаметром 25 метров, что составляет это два масштаба винта. Так что проще найти – кукурузное поле или площадку 25 метров?» – смеется Денис Шанькин.
Для получения удостоверения пилота не нужно обладать аналитическим складом ума или особыми физическими навыками, заверил преподаватель авиационно-учебного центра «Хелипорт Истра» Валерий Гагарин. Чтобы освоить пилотирование, достаточно хорошо учиться в школе.
«Тяжелее всего обучение дается тем слушателям, которые имеют неудовлетворительную подготовку в плане школьной программы. Здесь требуется знание географии, математики, физики. Если человек хорошо окончил школу, ничего сложного в плане теоретической подготовки нет. Здесь работают две основные формулы: расстояние равно скорости, умноженному на время, и сила равна массе, умноженной на ускорение», – рассказал преподаватель.
Помимо базовых школьных знаний важно здоровье. Все пилоты регулярно проходят врачебно-лётную экспертную комиссию, где проверяют в том числе и психологическое состояние.
«Для пилота вертолетов важно хорошее здоровье, психологическая устойчивость и моторика. Хорошо, если человек занимается игровыми видами спорта: футболом, волейболом, хоккеем, катается на велосипеде или плавает. Хуже, если человек зажат спортом. Например, зажимает человека тяжелая атлетика. Не приветствуется бокс, потому что там возможна потеря сознания. Если врач узнает, что человек терял когда-то сознание, он никогда не допустит этого человека к полетам», – добавил собеседник.
Кто может выучиться на пилота вертолета?
Ограничений по возрасту и полу на пилотских курсах нет. Единственное требование к ученикам – среднее специальное или высшее образование.
«Девушки у нас достаточно часто приходят на обучение. И в отличие от остальных вузов у нас процент внушительный – не менее 30 процентов – это девушки. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством мы работаем в формате дополнительного профессионального образования. Соответственно, желающие пройти у нас обучение, должны иметь среднее специальное или высшее образование. От этого зависит нижняя граница возраста – в среднем это получается от 20 лет. Верхней планки у нас не существует, у нас и 70-летние курсанты были», - рассказал Денис Шанькин.Фото: Радио 1
Действующие пилоты также могут прийти на обучение и пройти переквалификацию. Дело в том, что в летном удостоверении указывается только тот вертолет, на котором учился курсант.
«Если к нам приходит пилот и проходит обучение на вертолете Robinson 44, то в его удостоверении уедет указан вертолет Robinson 44. Если он хочет освоить новый тип вертолета, например, Eurocopter 130, он у нас также можете пройти переподготовку, которая занимает всего месяц», - добавил представитель учебного центра, отметив, что в Истре обучают пилотов вертолетов Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter EC130, Bell 407, Agusta A119 Koala и AS 350.
В Истру за удостоверением пилота приезжают и иностранцы. Недавно на обучение прилетел Елисей, которые больше десяти лет живет в Монголии. Он рассказал, что выбирал между подмосковным и канадским центром. В результате отправился в Россию из-за короткого срока обучения.
Зачем учиться на пилота вертолетов?
Цели у всех курсантов разные. Для одних — это давняя мечта, а для других – способ борьбы с заболеваниями.
«Один возрастной курсант рассказал, что он пришел на обучение по совету психиатра, потому что это лучший способ борьбы с Альцгеймером. Когда ты осваиваешь такой необычный навык, нейронные связи начинают работать по-другому. Когда мой инструктор объясняет, как управлять вертолетом, он предлагает представить, что вы сидите на намыленном арбузе и пытаетесь шваброй сохранить равновесие. В управлении вертолетом задействованы обе руки и обе ноги. И это настолько несвойственно человеку, что понять это очень сложно», - поделился директор авиационно-учебного центра.Некоторые из выпускников становятся добровольными спасателями, осуществляя поиск потерявшихся людей на собственных вертолетах. Один из прошедших обучение пилотов несколько лет назад объединил это общественное движение в поисково-спасательный отряд «Ангел».
Для кого-то вертолет – это способ сократить время в дороге или увидеть места, недоступные для самолетов.
«Один из наших курсантов живет не в Москве, а там, где с полетами проще. Он рассказывает, что машину использует реже, чем вертолет. Друг у него живёт на другой стороне озера, и на машине к нему ехать два часа, а на вертолете он долетает всего за десять минут», - рассказал Денис Шанькин.В 2013 году группа пилотов также совершила первое в России кругосветное путешествие на вертолетах. Два экипажа на вертолетах Robinson стартовали в подмосковной Истре и преодолели путь в 40 тысяч километров. Их маршрут проходил через все климатические зоны. Пилоты увидели красоты европейских стран, Гренландии, Америки и северной Африки.
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