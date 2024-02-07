Подмосковные спортсмены привезли четыре медали с Всероссийских соревнований по метанию ножа

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа «Турнир памяти И.М. Антипиной». У команды региона по итогам турнира – золото, два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Варвара Солдаткина из города Пушкино заняла первое место на дистанции 3 м среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на той же дистанции среди мальчиков 12-13 лет. Ещё одной серебряной медалью копилку команды пополнила Александра Колесникова из Пушкина на дистанции 5 м среди девушек 16-17 лет. Бронза – у Руслана Багаутдинова из Орехово-Зуева на дистанции 3 м среди юношей 14-15 лет», – уточнили в министерстве.Соревнования прошли в Москве и были посвящены памяти бывшего президента Федерации спортивного метания ножа города Москвы Антипиной. В них участвовали более 120 спортсменов из разных регионов России.
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Лора Луганская