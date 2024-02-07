В Подмосковье завершились соревнования по мотокроссу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования на приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова проходили в городском округе Мытищи.
Стоит отметить, что по итогам соревнований победителем стала команда «ММТ Мотоспорт» из Москвы.
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«Особенность соревнования заключалась в том, что победителей определяли по результатам финиша последнего члена команды. <…> Это один, возможно, единственный командный зачет. Здесь выигрывает не тот, кто первый, а тот, кто последний в команде. Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе», – поделился генеральный директор «Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ» Павел Медведков.
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Мира Полтева