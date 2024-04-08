Лукашенко: мы делаем все, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока страну удается уберечь от горячей войны, пишет БелТа.
По его словам, оппозиция, покинувшая страну, стремится разжечь вооруженный конфликт и «позвать» на территорию республики иностранные войска.
Он отмечает, что сегодня идет прежде всего информационная война. Некие кураторы призывают «беглых» оппозиционеров к организации в Белоруссии «чего-то погорячее», в том числе терактов.
Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить страну от потенциальных угроз.
Читайте также:
Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к войне Лукашенко пообещал передать Путину данные о кураторах теракта в «Крокусе»
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Он отмечает, что сегодня идет прежде всего информационная война. Некие кураторы призывают «беглых» оппозиционеров к организации в Белоруссии «чего-то погорячее», в том числе терактов.
Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить страну от потенциальных угроз.
Читайте также:
Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к войне Лукашенко пообещал передать Путину данные о кураторах теракта в «Крокусе»
Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Алёна Самарева