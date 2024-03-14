Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

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Белоруссия вводит запрет на ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Под запреты попали вода и некоторые алкогольные напитки, в частности вина, пиво, вермуты. Также ограничения коснулись шин и покрышек. Помимо этого, запрещенным оказалась одежда и изделия, которые ранее «были в употреблении».
В заявлении правительства Белоруссии отмечается, что эти меры были приняты в ответ на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два контрольно-пропускных пункта.
Ранее премьер Латвии Эрика Силиня заявила, что между Прибалтикой и Российской Федерацией будет создан железный занавес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В заявлении правительства Белоруссии отмечается, что эти меры были приняты в ответ на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два контрольно-пропускных пункта.
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Алина Юрчак