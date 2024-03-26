Лукашенко пообещал передать Путину данные о кураторах теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что передаст данные о кураторах преступников, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», российскому лидеру Владимиру Путину, пишет «Белта».
Он также подчеркнул, что кураторы террористов понимали, что в Беларусь заходить нельзя.
Также белорусский лидер поделился информацией о том, что у него есть некоторые подозрения касательно того, кто мог быть заказчиком массовой расправы над людьми в Подмосковье. Об этом Лукашенко пообещал сообщить Путину.
Прежде сообщалось, что в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии.
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Также белорусский лидер поделился информацией о том, что у него есть некоторые подозрения касательно того, кто мог быть заказчиком массовой расправы над людьми в Подмосковье. Об этом Лукашенко пообещал сообщить Путину.
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Анастасия Хохлова