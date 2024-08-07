Львова-Белова: число пострадавших детей в результате атаки ВСУ увеличилось

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об увеличении числа пострадавших после атаки ВСУ детей. Она раскрыла, в каком состоянии находятся маленькие пациенты.
Львова-Белова сообщила, что число раненых детей в результате недавней атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до шести. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным Львовой-Беловой, среди пострадавших трое детей из одной семьи. Трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, еt лечением займутся в рамках телемедицицинской консультации с Российской детской клинической больницей.
Двухлетний мальчик с осколочным ранением спины также находится в больнице и будет перевезён в областную детскую больницу. Его мать погибла. Еще двое детей 2015 и 2019 годов рождения получили ранения и были доставлены в больницу, в то время как два других ребенка получают амбулаторное лечение. Мария Львова-Белова подтвердила, что им оказывается вся необходимая помощь.
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По данным Львовой-Беловой, среди пострадавших трое детей из одной семьи. Трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, еt лечением займутся в рамках телемедицицинской консультации с Российской детской клинической больницей.
Двухлетний мальчик с осколочным ранением спины также находится в больнице и будет перевезён в областную детскую больницу. Его мать погибла. Еще двое детей 2015 и 2019 годов рождения получили ранения и были доставлены в больницу, в то время как два других ребенка получают амбулаторное лечение. Мария Львова-Белова подтвердила, что им оказывается вся необходимая помощь.
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Елена Перлова