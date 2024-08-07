Львова-Белова: число пострадавших детей в результате атаки ВСУ увеличилось

7 августа церковь вспоминает о святой Анне — матери Пресвятой Богородицы, бабушке Иисуса Христа. Анну величают особым образом — Богопраматерью (аналогично Богоматери). В народе день прозвали Анна Летняя. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 7 августа, что можно и нельзя делать в этот день.