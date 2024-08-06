Смирнов: при атаке дрона со стороны ВСУ пострадали двое детей

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При атаке беспилотника со стороны ВСУ двое детей получили ранения в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранили два ребенка», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что пострадавшим оказали помощь на месте случившегося, их госпитализировали.
Кроме того, Смирнов призвал население быть спокойными, не вестись на информационные провокации со стороны врага и соблюдать меры по безопасности, когда объявляют воздушную тревогу.
Утром, 6 августа, украинские неонацисты попытались прорвать оборону на границе рядом с Курской областью. Они потерпели поражение.
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