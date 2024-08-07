Фото: Минтранс МО
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области. Фельдшер и водитель погибли. Глава региона Алексей Смирнов прокомментировал инциент.
Вооруженные силы Украины совершили удар дроном по машине скорой помощи в Курской области, недалеко от Суджи. В результате атаки погибли фельдшер и водитель, а врач, находившийся в машине, получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее управление МЧС России по Курской области ранее опровергло сообщения об эвакуации жителей из-за обстрелов ВСУ, назвав их фейками.
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«Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Смирнов.
Ранее управление МЧС России по Курской области ранее опровергло сообщения об эвакуации жителей из-за обстрелов ВСУ, назвав их фейками.
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Елена Перлова