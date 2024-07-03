Любительница водки похудела на 32 килограмма при помощи воображения

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В Великобритании женщина смогла избавиться от алкоголизма, после чего похудела на 32 килограмма при помощи воображения. Об этом сообщает Daily Mirror.
52-летняя Доун Гэдсби помогает людям избавиться от алкогольной зависимости. Она стала консультантом и терапевтом несколько лет назад, после того как сама справилась с алкоголизмом, а после — и с лишним весом.
Женщина пристрастилась к алкоголю в подростковые годы, после того как столкнулась с насилием. После 20 лет она начала испытывать ломку, если переставала пить. Ее регулярно госпитализировали из-за проблем с печенью.
Вскоре Гэдсби осознала, что если не остановится, то она умрет. Женщина обратилась к помощи наркологов и отправилась в центр реабилитации. Она смогла полностью отказаться от алкоголя, однако после выписки начала испытывать сильную тягу к сладкому. Спустя некоторое время она сильно поправилась, что сподвигло ее бороться с ожирением.
Женщина начала обращать внимание на размер порций и состав продуктов, а еще она добавила физическую активность. Ее воображение также сыграло важную роль в процессе похудения: когда она хотела съесть что-то вредное, то представляла «жирную жижу, попадающую в тело и прилипающую к бедрам, рукам и животу». С помощью такого способа Гэдсби удалось похудеть на 32 килограмма за 5 месяцев.
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Женщина пристрастилась к алкоголю в подростковые годы, после того как столкнулась с насилием. После 20 лет она начала испытывать ломку, если переставала пить. Ее регулярно госпитализировали из-за проблем с печенью.
Вскоре Гэдсби осознала, что если не остановится, то она умрет. Женщина обратилась к помощи наркологов и отправилась в центр реабилитации. Она смогла полностью отказаться от алкоголя, однако после выписки начала испытывать сильную тягу к сладкому. Спустя некоторое время она сильно поправилась, что сподвигло ее бороться с ожирением.
Женщина начала обращать внимание на размер порций и состав продуктов, а еще она добавила физическую активность. Ее воображение также сыграло важную роль в процессе похудения: когда она хотела съесть что-то вредное, то представляла «жирную жижу, попадающую в тело и прилипающую к бедрам, рукам и животу». С помощью такого способа Гэдсби удалось похудеть на 32 килограмма за 5 месяцев.
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Екатерина Коршунова