Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля

Фото: iStock/Oleg Elkov
В июле текущего года вступит в силу множество нововведений. С начала следующего месяца в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.
О том, какие законы вступают в силу с начала июля, и как они повлияют на жизнь россиян, расскажет редакция «Радио 1».
С 1 июля 2024 ряд пенсионеров получат доплаты. В эту категорию граждан войдут те, кому исполнилось 80 лет. Уточняется, что им будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Также люди, которые получили первую группу инвалидности в июне, получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.
С 1 июля порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений станет проще. Благодаря нововведениям большее число граждан РФ сможет получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты. Кроме того, новый порядок получения пенсии упростит работу сотрудников фондов.
В следующем месяце впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Повышение тарифов произойдет на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ.
В столице повышение произойдет на 11%. Однако жителей Санкт-Петербурга нововведение не затронет. Губернатор Александр Беглов пояснил, что по причине роста городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.
С 1 июля текущего года запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Данное правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Примечательно, что взимать комиссию по-прежнему разрешается в том случае, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.
С 1 числа следующего месяца вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. 0,5 л водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей.
С этого же числа гостиницы и рестораны, которые занимаются порционной продажей крепких напитков, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании алкоголя.
С 1 июля этого года повышается стоимость госпошлины за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. Теперь за получение загранпаспорта необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей для взрослого, для детей до 14 лет — 3 тысячи рублей.
С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому финансовые организации (банки) должны возвращать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Это произойдет в том случае, если они были переведены на счет мошенников, находящийся в специальной базе ЦБ РФ.
Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на 2 дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Ожидается, что за указанный срок обманутый клиент осознает, что находится под влиянием преступников.
С 1 июля этого года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях пандемии.
Со следующего месяца в РФ начнет свою работу реестр многодетных семей. На сегодняшний день такой статус бессрочно получают при наличии 3 и более детей, что дает возможность претендовать на разные виды социальной поддержки.
Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные виды поддержки многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Также ожидается появление единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.
Читайте также:
Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации
Как сэкономить на отпуске: лайфхак по перерасчёту оплаты за коммунальные услуги
В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами
Некоторые категории пенсионеров получат доплаты
С 1 июля 2024 ряд пенсионеров получат доплаты. В эту категорию граждан войдут те, кому исполнилось 80 лет. Уточняется, что им будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Также люди, которые получили первую группу инвалидности в июне, получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.
Новый порядок получения пенсии
С 1 июля порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений станет проще. Благодаря нововведениям большее число граждан РФ сможет получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты. Кроме того, новый порядок получения пенсии упростит работу сотрудников фондов.
Платежи за ЖКУ вырастут
В следующем месяце впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Повышение тарифов произойдет на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ.
В столице повышение произойдет на 11%. Однако жителей Санкт-Петербурга нововведение не затронет. Губернатор Александр Беглов пояснил, что по причине роста городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.
Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий
С 1 июля текущего года запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Данное правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Примечательно, что взимать комиссию по-прежнему разрешается в том случае, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.
Крепкий алкоголь подорожает
С 1 числа следующего месяца вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. 0,5 л водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей.
С этого же числа гостиницы и рестораны, которые занимаются порционной продажей крепких напитков, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании алкоголя.
Загранпаспорт обойдется дороже
С 1 июля этого года повышается стоимость госпошлины за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. Теперь за получение загранпаспорта необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей для взрослого, для детей до 14 лет — 3 тысячи рублей.
Банки будут возвращать украденные у клиентов деньги
С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому финансовые организации (банки) должны возвращать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Это произойдет в том случае, если они были переведены на счет мошенников, находящийся в специальной базе ЦБ РФ.
Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на 2 дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Ожидается, что за указанный срок обманутый клиент осознает, что находится под влиянием преступников.
Льготная ипотека уходит
С 1 июля этого года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях пандемии.
Единый реестр многодетных семей
Со следующего месяца в РФ начнет свою работу реестр многодетных семей. На сегодняшний день такой статус бессрочно получают при наличии 3 и более детей, что дает возможность претендовать на разные виды социальной поддержки.
Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные виды поддержки многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Также ожидается появление единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.
Читайте также:
Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации
Как сэкономить на отпуске: лайфхак по перерасчёту оплаты за коммунальные услуги
В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами
Екатерина Коршунова