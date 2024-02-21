МАГАТЭ: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

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Запорожскую атомную электростанцию отключили от последней резервной внешней линии электропередачи во вторник, теперь она получает энергию от одной действующей линии. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ», — приводятся слова Гросси на странице МАГАТЭ в соцсети Х.
Уточняется, что это в очередной раз негативно сказывается на хрупкой ядерной безопасности, а также общей ситуации с безопасностью на данном объекте.
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Элина Позднякова