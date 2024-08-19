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Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» впервые запустит франшизу. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что первые магазины, управляемые франчайзи, должны появиться уже осенью этого года. «Магнит» не будет предъявлять жесткие требование как к размеру помещений, так и к типу их использования.
Согласно информации источника, франчайзи может стать собственником или долгосрочным арендатором недвижимости. Сами торговые точки должны быть полностью идентичны собственным магазинам ретейлера. Это касается не только ассортимента и внешнего оформления, но и ценовой и маркетинговой политики. Ожидается, что франшиза распространится на все форматы магазинов.
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Екатерина Коршунова