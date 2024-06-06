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В Московской области откроют порядка 110 новых магазинов «Магнит»

06 июня 2024, 12:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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На ПМЭФ Подмосковье подписало соглашение о строительстве распределительного центра и открытия порядка 110 новых магазинов «Магнит». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв и управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

«Порядка 30% ВРП Подмосковья – торговля. Объем потребительского рынка, удобная логистика, меры поддержки – всё это даёт возможность торговым сетям расти и развиваться в нашем регионе. А для нас, в свою очередь, это дополнительные рабочие места и поступления в бюджет. «Магнит» давно присутствует в Подмосковье. Это и магазины у дома, и супермаркеты, и аптеки. Теперь появится ещё 100 новых торговых точек – соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия – строительство крупного распределительного центра, а это ещё 1700 вакансий для наших жителей», — отметил Андрей Воробьёв.



Новый распределительный центр построят в городском округе Подольск. В сети «Магнит» сейчас свыше 2 500 из них располагаются в Московской области.

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В Подмосковье будут делать компоненты двигателей и шасси самолетов
06 июня 2024, 12:43

Фото: Анна Волкова

В Раменском будут делать компоненты двигателей и шасси, а также осуществлять капремонт деталей для гражданских самолётов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления, соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов. Н

Благодаря новому производству сократится зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320.

«Авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности, а в условиях санкций её развитие приобретает особое значение. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов. ГК «Протектор» будет ремонтировать и производить комплектующие для того, чтобы «Боинги» и «Айэрбасы», находящиеся в арсенале российских авиакомпаний, были всегда в исправном состоянии. Инвестор намерен создать 800 новых рабочих мест со средней заработной платой 100 тыс», — отметил Андрей Воробьёв.

Производство будет построено рядом с аэропортом «Домодедово» в Раменском округе для оперативного ремонта и доставки деталей. Кроме этого, в перспективе экспорт продукции в Белорусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и Кубу.

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#развитие
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В Раменском откроют производство погрузчиков
06 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба правительства МО

Завод по производству погрузчиков с бортовым поворотом и телескопических погрузчиков запустит в Раменском городском округе белорусская компания «Амкорд», соглашение о строительстве предприятия подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров компании Александр Шакутин на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Это крупный объект, полный цикл. Планируется создание 700 рабочих мест. Начать строительство инвестор может в следующем году, земельный участок мы уже подобрали», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что к 2030 году на заводе планируется ежегодно выпускать полторы тысячи единиц техники.

«Мы планируем в короткие сроки создать новый завод по производству модельного ряда телескопических погрузчиков, погрузчиков с бортовым поворотом и мини-погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой», — пояснил Александр Шакутин.
Отмечается, что продукция нового завода будет не только импортозамещающей, но и ориентированной на экспорт.

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#завод
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#импортозамещение
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В Солнечногорске запустят производство горно-шахтного оборудования
06 июня 2024, 12:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Соглашение о строительстве двух заводов на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и основатель – учредитель, коммерческий директор ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской областию
Все оборудование, которое будут производить на заводах, планируют выпускать под собственным брендом.

«Запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ – еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету нашей страны. Уже в 2027-м на двух заводах в г.о. Солнечногорск смогут производить более 500 машин в год, а также различную вспомогательную технику для горных работ. В планах поставлять продукцию на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Общий объем инвестиций в проект – 42 млрд рублей», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Стоит отметить, что в регионе будут производить полную линейку горно-шахтного оборудования, которое необходимо для горнодобывающей отрасли.

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#губернатор
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#оборудование
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#пмэф
#андрей воробьёв
#соглашение
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Набиуллина и Силуанов оценили риски изъятия активов в пользу государства
Набиуллина оценила ситуацию с изъятием активов в России
06 июня 2024, 12:11

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава Минфина РФ Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина обсудили дальнейшую судьбу изъятых в доход государства активов. Беседа прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На сессии Силуанову задали вопрос о решении суда, связанном с обращением активов холдинга «Макфа» в доход государства. Министр завершил, что собственность будет реализована и не останется казённой.

Тем временем Набиулина обратилась к Силуанову и подчеркнула, что вопрос состоит не в передаче изъятого имущества частным владельцам, а в том, чтобы меры изначально коснулись активов добросовестных покупателей. Только при таком раскладе следует ожидать, что люди начнут покупать акции на организованных торгах.

В ответ Силуанов подчеркнул, что в настоящее время права собственности подлежат сомнению, а вот об инвестклимате пока говорить сложно. В итоге он выразил надежду на то, что суд примет взвешенное решение.

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#россия
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В Воскресенске построят новый селекционно-семеноводческий центр
06 июня 2024, 12:02

Фото: Константин Семенец

В 2026 году в городском округе Воскресенск начнет работу селекционно-семеноводческий центр. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение на ПМЭФе подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады их желанию расширяться. В 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена. Уже через три года производственная мощность составит около 110-120 млн семян томатов и огурцов в год», — поделился Андрей Воробьёв.

На территории центра появятся селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, цех для обработки семян и лабораторно-исследовательский комплекс.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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#комплекс
#проект
#пмэф
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Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
06 июня 2024, 10:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В общей сложности на Петербургском международном экономическом форуме Московская область планирует подписать порядка 40 соглашений.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

«Петербургский международный экономический форум — одно из главных экономических событий для страны в целом, и для любого региона, в частности. Ежегодно на нем подписываются соглашения на десятки миллиардов рублей, а это - инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места. Подпишем порядка 40 соглашений еще на более чем 150 млрд. Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест. У нас запланирован ряд соглашений с партнёрами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями, с которыми мы планируем развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи», — поделился губернатор.

7 июня на форуме станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов РФ, в котором прошлые годы Подмосковье входило в тройку лидеров. Также в рамках ПМЭФ состоится пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина.

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#форум
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США планируют ввести полный запрет на торговлю с Россией
06 июня 2024, 10:54

Фото: istockphoto/Tryaging

Эффективность антироссийских санкций всё слабее, поэтому американцы готовы пойти на крайние меры. В Вашингтоне озвучили радикальный план: ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.
Как сообщил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, в Белом доме признали возможность введения полного запрета на российский экспорт, передаёт РИА Новости. Дюжина пакетов антироссийских санкций не мешает США и Европе скупать в России в обход всех ограничений всё необходимое, включая нефть, металлы, газ и ядерное топливо.

По словам Сингха, Западу необходимо активизировать усилия по препятствованию обходу санкций. А американские компании должны следить, чтобы их продукция «не оказывала пусть даже невольного содействия Кремлю». Может дойти и до полного запрета экспорта из России.

Москва готова к такому сценарию. Идут активные поиски новых рынков. Эксперты отмечают: эмбарго мало что изменит, так как США лишь на восьмом месте среди покупателей Объём экспорта в Америку составляет 1,7%. Ключевые торговые партнёры теперь находятся в Азии.

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#продукция
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Набиуллина назвала главные финансовые задачи Центробанка
Набиуллина назвала главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
06 июня 2024, 10:46

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы являются главными финансовыми задачами Центробанка на ближайшие шесть лет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сессии ПМЭФ.
Она подчеркнула, что самой главной задачей, стоящей перед Центробанком, является ценовая стабильность. Следом уже идёт развитие рынка капитала, без которого остаётся лишь одна альтернатива – увеличение роли государства и государственных субсидий. А государство, несмотря на наличие собственного функционала, менее чутко к отбору эффективных проектов, уточнила Набиуллина.

Кроме того, необходимо работать над обеспечением открытости российской экономики. Несмотря на санкционные ограничения, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику с теми государствами, которые готовы к этому. Это означает работающую независимую систему расчётов и платежей, сопряжённость депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений и страховых полисов, пояснила глава ЦБ РФ.

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#эльвира набиуллина
#центробанк
#финансы
#россия
#развитие
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Товарооборот между Россией и Европой за 10 лет санкций сократился в четыре раза
06 июня 2024, 10:36

Фото: istockphoto/nespix

Товарооборот между Россией и странами Евросоюза за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза. В первом квартале нынешнего года этот показатель составил 17,8 миллиарда евро по сравнению с 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году.
Такие выводы следуют из расчётов аналитиков РИА Новости, произведённых на основании данных европейской статистической службы. Наиболее заметно уменьшился товарооборот с небольшими государствами объединения. В лидерах Мальта (показатель снизился в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное сокращение товарооборота показали ближайшие соседи России Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в 10 раз).

При этом есть несколько стран, которые можно назвать «островками стабильности» среди общеевропейского сокращения товарных отношений. Например, объёмы взаимной торговли с Венгрией за 10 лет снизились всего на 17,8%. На 23% они сократились с Кипром. Со Словенией, Ирландией и Латвией товарооборот сократился в 1,4 раза.

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