В Московской области откроют порядка 110 новых магазинов «Магнит»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
На ПМЭФ Подмосковье подписало соглашение о строительстве распределительного центра и открытия порядка 110 новых магазинов «Магнит». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьёв и управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.
Новый распределительный центр построят в городском округе Подольск. В сети «Магнит» сейчас свыше 2 500 из них располагаются в Московской области.
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«Порядка 30% ВРП Подмосковья – торговля. Объем потребительского рынка, удобная логистика, меры поддержки – всё это даёт возможность торговым сетям расти и развиваться в нашем регионе. А для нас, в свою очередь, это дополнительные рабочие места и поступления в бюджет. «Магнит» давно присутствует в Подмосковье. Это и магазины у дома, и супермаркеты, и аптеки. Теперь появится ещё 100 новых торговых точек – соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия – строительство крупного распределительного центра, а это ещё 1700 вакансий для наших жителей», — отметил Андрей Воробьёв.
Новый распределительный центр построят в городском округе Подольск. В сети «Магнит» сейчас свыше 2 500 из них располагаются в Московской области.
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Мира Полтева