Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

Фото: сайт Кремля
Отреставрированный после крупного пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) вновь откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Берлине на мероприятии, посвященном 75-летию конституции ФРГ, французский президент пригласил всех на летние Олимпийские игры в Париже и на экскурсию в Нотр-Дам.
В ноябре 2023 года стало известно, что реставраторы установили на соборе новый шпиль, точно повторяющий тот, который сгорел во время пожара пять лет назад. Высота деревянной конструкции составила 96 метров.
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Артем Кузьмин