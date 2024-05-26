Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

Власти Великобритании умышленно игнорировали угрозы для здоровья населения, что привело к массовому заражению опасными инфекциями, пишет РИА Новости.

Согласно результатам проведенного расследования, британские власти допускали массовое заражение такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С, намеренно пренебрегая рисками для здоровья граждан.



По данным журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Великобритании закупала плазму крови в Соединенных Штатах для лечения гемофилии. В результате использования этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились ВИЧ и гепатитом С.



Уточняется, что в США донорами крови часто были бывшие заключенные, наркоманы и люди из бедных слоев населения, для которых сдача крови была способом заработка. Кроме того, кровь от различных доноров смешивали в крупных партиях. Биоматериалы не проверялись на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года, что приводило к заражению больших объемов плазмы от одного инфицированного донора.



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Артем Кузьмин