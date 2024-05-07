Бойцы восстановили более 30 памятников героям Великой Отечественной войны в ДНР

Видео: Минобороны РФ
В канун празднования Дня Победы военнослужащие-дальневосточники восстановили на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 30 памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что бойцы группировки войск «Восток» и сводного отряда разминирования инженерных войск восстановили в ДНР памятники советским воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.
В ходе работ военные провели гуманитарное разминирование, очистив территорию вокруг памятников от неразорвавшихся снарядов, восстановили внешний вид монументов, благоустроили прилегающие территории.
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Анастасия Чинкова