Макрон настаивает на замене оригинальных витражей в Нотр-Даме

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Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хоят специалисты выступают против этого, сообщает телеканал Cnews.
Ранее предложение Макрона о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре оригинальные не пострадали, было резко раскритиковано во Франции. В июле этого года Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре единогласным решением представителей запретила замену старинных витражей.
Специалисты объяснили такое решение тем, что оно нарушает Международную хартию по сохранению и восстановлению исторических памятников, которая была принята во Франции в 1965 году.
Также около 160 тысяч граждан Франции подписали петицию против замены витражей.
При этом, по данным телеканала Cnews, проект не был отменён и по-прежнему поддерживается Макроном, который продолжает настаивать на замене витражей. Минкультуры Франции даже сообщило об отборе восьми современных художников, которые готовы представить свои проекты.
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Специалисты объяснили такое решение тем, что оно нарушает Международную хартию по сохранению и восстановлению исторических памятников, которая была принята во Франции в 1965 году.
Также около 160 тысяч граждан Франции подписали петицию против замены витражей.
При этом, по данным телеканала Cnews, проект не был отменён и по-прежнему поддерживается Макроном, который продолжает настаивать на замене витражей. Минкультуры Франции даже сообщило об отборе восьми современных художников, которые готовы представить свои проекты.
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Анастасия Чинкова