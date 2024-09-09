Внук Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву. Об этом он сообщил в беседе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
На сайте нижней палаты парламента отмечается, что володин провёл встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем, который приходится внуком первому президенту Пятой республики, французскому генералу Шарлю де Голлю.
Он заявил о своём намерении переехать в Москву, говорится в заявлении Госдумы.
Ранее, 26 августа, Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ властей Франции от приглашения России на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Он добавил, что без помощи советской армии Европе было бы сложнее бороться с нацизмом, а может и вовсе не удалось бы освободиться от него.
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Он заявил о своём намерении переехать в Москву, говорится в заявлении Госдумы.
Ранее, 26 августа, Пьер де Голль назвал плевком в сторону героев отказ властей Франции от приглашения России на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов. Он добавил, что без помощи советской армии Европе было бы сложнее бороться с нацизмом, а может и вовсе не удалось бы освободиться от него.
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Анастасия Чинкова