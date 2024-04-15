Макрон сообщил о сокращении церемонии открытия ОИ-2024 из-за угрозы теракта

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Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может быть сокращена из соображений безопасности. Она может быть ограничена площадью Трокадеро или даже только стадионом «Стад де Франс».
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также добавил, что за несколько дней до торжественного мероприятия все экстренные службы и силовые структуры будут приведены в состояние повышенной готовности. Вокруг места проведения церемонии открытия Игр будет установлен периметр безопасности, передаёт издание RMC Sport.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Изначально планировалось, что церемония открытия Олимпиады пройдёт на реке Сена. Однако французский президент заявил о существовании угрозы безопасности во время массового мероприятия. Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало министерству внутренних дел вовсе отказаться от идеи проведения церемонии открытия Игр. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция после трагедии в «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы.
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Александр Бойцов