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Макрон сообщил о сокращении церемонии открытия ОИ-2024 из-за угрозы теракта

15 апреля 2024, 11:06
Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может быть сокращена из соображений безопасности. Она может быть ограничена площадью Трокадеро или даже только стадионом «Стад де Франс».


Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также добавил, что за несколько дней до торжественного мероприятия все экстренные службы и силовые структуры будут приведены в состояние повышенной готовности. Вокруг места проведения церемонии открытия Игр будет установлен периметр безопасности, передаёт издание RMC Sport.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Изначально планировалось, что церемония открытия Олимпиады пройдёт на реке Сена. Однако французский президент заявил о существовании угрозы безопасности во время массового мероприятия. Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало министерству внутренних дел вовсе отказаться от идеи проведения церемонии открытия Игр. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция после трагедии в «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы.

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В Подмосковье проведут конкурс профессионального мастерства «Строймастер»
15 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» стартует в стране, региональный этап в Подмосковье запланирован на конец мая, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.
«Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур», — говорится в сообщении.
Всего региональные этапы конкурса будут проходить в этом году в 46 регионах России, все они завершатся к 31 мая. С 3 по 20 июня будут определены победители в регионах. Они поборются за звание лучшего в финале конкурса, который состоится в Москве в преддверии Дня строителя — с 5 по 9 августа.

Конкурс «Строймастер» проводится уже 14 лет, за это время его участниками стали более 12 тысяч человек. Конкурс направлен на повышение престижа строительных профессий.

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#россия
#подмосковье
#московская область
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Умер заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур
15 апреля 2024, 12:20

Фото: istock / tomertu

Умер заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур. Об этом 15 апреля написал его сын Николай Квочур в соцсетях.
Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не указываются.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР и окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков в 1973 году.

В период с 1973 по 1977 годы он служил в ГДР, а с 1978 по 1981 годы работал летчиком-испытателем на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

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#самолёты
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В Лыткарине снесли аварийный дом на восемь квартир
15 апреля 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный аварийный жилой дом снесли в микрорайоне №6 городского округа Лыткарино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажный дом №5 на восемь квартир общей площадью около 550 квадратных метров был построен в 1930 году. Он находился в аварийном состоянии, основные элементы были частично разрушены, в связи с этим постройку признали подлежащей сносу. Жильцов расселили, и весной провели демонтаж здания», — говорится в сообщении.
Сейчас территория, которую занимал аварийный дом, полностью очищена от строительного мусора.

Всего на территории городского округа Лыткарино было выявлено 42 объекта незавершенного строительства, самостроев и аварийных построек. В настоящее время 28 объектов снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами. Работа продолжается.

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#снос
#лыткарино
#дом
#мособлархитектура
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Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае
15 апреля 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Kostikova

Брать отпуск в мае экономически невыгодно из-за большого количества праздничных дней. Причину этого россиянам разъяснила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
В беседе с РИА Новости она пояснила, что в последнем весеннем месяце меньше всего рабочих дней. При этом, имеет значение то, что в отпуск не засчитываются только сами праздники, а перенесённые и присоединённые к ним выходные дни — нет.

Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Чем больше первых и меньше вторых — тем большую сумму отпускных получит работник, объяснила юрист. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе самыми выгодными месяцами для отпусков получаются июль и октябрь. В них по 23 рабочих дня. В августе — 22 рабочих дня, так что этот месяц тоже подойдёт для ежегодного отпуска, заключила Татьяна Нечаева.

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#отпуск
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#выходные
#праздники
#май
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В Подмосковье за неделю оптимизировали работу восьми светофоров
15 апреля 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Kostikova

Восемь светофоров отрегулировали для увеличения пропускной способности дорог на территории четырёх городских округов Подмосковья за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пять из восьми светофоров были отрегулированы на перекрёстках Фряновского шоссе во Фрязине. В частности, была синхронизирована работа светофоров на пересечении шоссе с Окружным проездом, проездом Десантников, у остановки «Гребнево» и пересечении шоссе с Фабричной улицей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа на Фряновском шоссе будет продолжена: там планируют синхронизировать работу светофоров при движении из области и провести дополнительные корректировки.

Оптимизирован также был режим работы светофора на перекрёстке улиц Ленина и Краснополянской в Лобне — время поворота на Краснополянскую увеличили. В Солнечногорске было увеличено время выезда на Жилинскую улицу со Староандреевской, а в серпуховской деревне Калиново скорректировали режим работы светофора у остановки «Овощная база», увеличив время проезда по прямому ходу.

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#минтранс мо
#светофор
#дороги
#московская область
#подмосковье
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Уже 3,3 тыс. подмосковных педагогов оформили выплату на аренду жилья
15 апреля 2024, 11:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области более 3,3 тыс. педагогов оформили выплату на аренду жилья в 20 тыс. рублей. Такую статистику привели в пресс-службе Мособлдумы.
Ранее региональный парламент принял закон, в соответствии с которым с февраля 2024 года подмосковные учителя могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья.
«Эта мера направлена на привлечение педагогов в наш регион. И, как показала практика, она оказалась очень востребованной: на сегодня выплату получают уже 3 307 учителей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он также напомнил, что в Московской области большое внимание уделяют поддержке молодых специалистов. Молодой педагог в Подмосковье может получить пособие 150 тыс. и ежемесячную доплату 6 тыс. рублей.

Помимо этого, Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень категорий лиц, наделённых статусом «молодой специалист».

Оформить выплату на аренду жилья размером в 20 тыс. рублей могут учителя муниципальной или государственной школы, если его нагрузка – не менее 1,5 ставок. Это 27 часов, а для учителей начальных классов – не менее 25 часов. Основное место его работы должно быть в школе.

У педагога и членов его семьи (детей, супруга или супруги) не должно быть в собственности жилых помещений на территории Подмосковья или служебного жилья.

Оформить выплату могут учителя математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов.

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

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#игорь брынцалов
#учитель
#педагоги
#аренда
#жильё
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
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«Жалкое существо»: Галкина* затравили за ошибочное поздравление Израиля с иранской атакой
Журналистка Марина Ахмедова назвала Галкина* жалким существом
15 апреля 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Выпивший комик Максим Галкин* опубликовал видео, на котором поздравил израильскую армию с нанесением ударов Ираном, а не пожелал ей удачи, пишет МК.
Журналистка Марина Ахмедова прокомментировала высказывание комика и заявила, что ирония не в том, что артист перепутал слова на иврите, а в том, что он, присягавший своей «второй Родине» не знает значения слов на ее языке, и шлёт поздравления с прилетом беспилотников.

Максим Галкин* вскоре удалил видео, на котором поздравил Израиль с атакой. Он объяснил это тем, что выпил лишнего и перепутал.

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*признан Минюстом Российской Федерации иностранным агентом
#израиль
#видео
#артист
#иран
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«В доме будет много счастья»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 апреля
15 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/Peach_iStock

На этой неделе стоит хорошо заняться домом, наведением порядка и созданием уюта. Собираться всей семьей, обмениваться теплыми эмоциями, больше энергии затратить на родных людей. Именно в доме будет много счастья и радости.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации на неделю (с 15 по 21 апреля) для каждого знака зодиака.


Овен добьется высоких результатов. Он укрепит свое влияние и авторитет.
Ему надо следовать своим идеалам и придерживаться своих принципов.

Тельцу надо и старательно поработать и с удовольствием отдохнуть на этой неделе.

Близнецам нужно быть осторожными в высказываниях. Лучше назначать встречи только по делу и быть посерьёзнее.

Рак проявит сильную волю и характер. Ему нужно быть оптимистичным и позитивно мыслить.

Льву надо уделить внимание материальным ценностям и стремиться к комфорту и удобству.

Деве важно поддержать приятельские и дружеские отношения. Ей желательно быть легкой и уметь вести непринужденные беседы.

Весам надо знакомиться и быть общительными. Важно искренне интересоваться собеседником.

Скорпион проявит любознательность и любопытство. Он будет излучать гармонию. Его красота усилится.

Стрельцу важно держать свои чувства под контролем. Он планомерно идёт к успеху.

Козерогу надо все хорошо продумывать и быть внимательнее к мелочам. Аккуратность во всём и концентрация будут помогать.

У Водолея откроются необычные возможности для роста и развития. Удача на его стороне.

Рыбы получать позитивный опыт и будут строить планы на будущее. Их ждёт благоприятное стечение обстоятельств.

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#подмосковье
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#путин
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В Московской области за сутки зафиксировали половину месячной нормы осадков
15 апреля 2024, 10:46

Фото: Istockphoto / gutaper

В Подмосковье за минувшие сутки выпало около половины климатической нормы осадков для апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Наибольшее количество влаги зафиксировано в Наро-Фоминске – 16 мм. Это эквивалентно половине климатической нормы всего месяца», – написал Тищковец в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что в Москве на опорной метеостанции на ВДНХ за сутки выпало 8 мм осадков – более 20% от месячной нормы. При этом в Бутове зафиксировали 13 мм влаги. Это 35% от всего количества осадков в текущем месяце.

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