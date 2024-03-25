NYT: Западные разведки опасаются терактов во время Олимпиады в Париже

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На Западе после событий в «Крокус Сити Холле» опасаются террористических атак во время Олимпиады-2024 в Париже. В ООН назвали Олимпийские игры «премиальной мишенью» для террористов.
Координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун выразил серьёзную обеспокоенность за Олимпийские игры в Париже, которые будут такой привлекательной мишенью для террористов. Он опасается, что теракт в Подмосковье может побудить «Исламское государство» удвоить атаки на страны Европы и задействовать свои так называемые «спящие ячейки».
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