Маск назвал вопросом времени новый теракт в США масштаба атаки 9/11

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Американский бизнесмен Илон Маск предрёк повторение теракта, подобного атаке на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.
По словам предпринимателя, теракт такого же масштаба является вопросом времени. Он вполне вероятен из-за проблем с наплывом мигрантов в США.
Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что власти США сами создадут возможность для повторения трагедии, если вовремя не решат кризис на южной границе страны. По его словам, даже если хотя бы у 0,1% нелегальных мигрантов появятся враждебные намерения, то речь идёт уже о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.
В комментариях под постом Рамасвами Маск написал, что это действительно лишь вопрос времени.
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Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что власти США сами создадут возможность для повторения трагедии, если вовремя не решат кризис на южной границе страны. По его словам, даже если хотя бы у 0,1% нелегальных мигрантов появятся враждебные намерения, то речь идёт уже о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.
В комментариях под постом Рамасвами Маск написал, что это действительно лишь вопрос времени.
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Анастасия Чинкова