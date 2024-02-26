Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не планирует вступать в военный конфликт с русским народом и будет стремиться к предотвращению эскалации напряженности в Украине.
«Мы все согласны, что не желаем начинать войну с российским народом. Мы решительно нацелены на сдерживание эскалации, как это успешно удавалось сделать с начала конфликта», — отметил Макрон на открытии конференции в поддержку Украины, которая проходила в Париже в понедельник.Читайте также:
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Артем Кузьмин