Макрон обрушился на Россию с обвинениями

Фото: elysee.fr
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон высказал обвинения в адрес России, передает РИА Новости.
По словам Макрона, Москва подрывает стабильность в различных регионах мира, включая Африку и Ближний Восток.
Кроме того, Макрон обратил внимание на информацию о возможной подготовке Россией к размещению ядерного оружия в космосе с целью противодействия иностранным спутникам.
Ранее президент Франции отмечал, что соглашение о безопасности, подписанное между Францией и Украиной, рассчитано на десять лет. Он подчеркнул, что данное соглашение будет действовать до момента, пока Украина не станет членом НАТО.
Читайте также:
Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией
Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Кроме того, Макрон обратил внимание на информацию о возможной подготовке Россией к размещению ядерного оружия в космосе с целью противодействия иностранным спутникам.
Читайте также:
Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией
Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Артем Кузьмин