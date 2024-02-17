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Макрон обрушился на Россию с обвинениями

Президент Франции Макрон обрушился на Россию с обвинениями
17 февраля 2024, 01:48
Фото: elysee.fr

Фото: elysee.fr

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон высказал обвинения в адрес России, передает РИА Новости.
По словам Макрона, Москва подрывает стабильность в различных регионах мира, включая Африку и Ближний Восток.

Кроме того, Макрон обратил внимание на информацию о возможной подготовке Россией к размещению ядерного оружия в космосе с целью противодействия иностранным спутникам.


Ранее президент Франции отмечал, что соглашение о безопасности, подписанное между Францией и Украиной, рассчитано на десять лет. Он подчеркнул, что данное соглашение будет действовать до момента, пока Украина не станет членом НАТО.

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Главный тренер ПСЖ прокомментировал возможный уход Мбаппе
Энрике — о возможном уходе Мбаппе: Команда превыше всего
17 февраля 2024, 02:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из команды после завершения текущего сезона.
«Я не буду обсуждать тему Мбаппе, пока не услышу мнение заинтересованных сторон. Когда они выскажут свое мнение, я выскажу свое. Команда всегда стоит на первом месте, клуб и его интересы превыше всего», — сказал Энрике в интервью La Source Parisienne.

15 февраля известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду по окончании контракта. По информации издания L’Equipe, футболист также предупредил «Реал» о своем желании перейти в мадридский клуб летом 2024 года.

Мбаппе, которому 25 лет, выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне 2023/24 форвард забил 31 гол и отдал 7 голевых передач в 30 матчах в различных турнирах. Вместе с парижской командой он пять раз становился чемпионом Франции.

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#футболист
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Россиянка годами избивала и морила голодом своих детей
В Тверской области арестовали мать двоих детей, избивавшую и морившую их голодом
17 февраля 2024, 01:40

Фото: iStock/Rawf8

В Тверской области была арестована женщина, обвиняемая в многолетнем избиении и голодании своих детей — дочери и сына. Об этом сообщили в пресс-службе Осташковского межрайонного суда.
По информации пресс-службы, дети подвергались физическим избиениям в течение 7,5 лет. Кроме того, им отказывали в еде и унижали их. В апреле прошлого года младший ребенок был госпитализирован.

Женщину задержали, однако она не признала свою вину. Ее заключили под стражу на два месяца.

Ранее в Курске жительница мучила свою девятилетнюю приемную дочь-инвалида. Она избивала ребенка, причиняя ему физические и психические страдания. В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Айшат Кадырова удостоилась ордена ДНР
Дочь Рамзана Кадырова наградили орденом ДНР
17 февраля 2024, 01:13

Фото: РИА Новости/Магомед Чабаев

Заместитель председателя правительства Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на своем Telegram-канале написал региональный министр по национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он отметил, что Айшат Кадырова лично посетила ДНР с гуманитарной миссией, чтобы навестить чеченских бойцов на передовой, и направила делегацию для доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению республики.

Даудов также сообщил, что первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр республики Хадижат Кадырова, вторая дочь Рамзана Кадырова, была награждена медалью «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики»

Дочь Кадырова стала заместителем руководителя администрации главы Чечни.

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#чечня
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Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
Посол: Эквадор отменяет свое решение о поставке российской техники в США
17 февраля 2024, 00:50

Фото: iStock/DC_Colombia

Посол России Владимир Спринчан сообщил, что Эквадор решил отменить поставку российской техники в США. Как сообщает РИА Новости, соответствующую информацию он получил после встречи с президентом Даниэлем Нобоа.
«В ходе встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа мы обсудили текущие двусторонние отношения, включая недавние осложнения между нашими странами», — отметил Спринчан.

По его словам, Нобоа подтвердил нейтральный статус Эквадора и его членство в ООН, подчеркнув, что страна не желает втягиваться в конфликты.

«Позиция Эквадора заключается в том, чтобы не направлять вооружение и боеприпасы в зоны конфликта, а вместо этого содействовать мирному разрешению конфликтов с использованием дипломатических средств», — пояснил дипломат.
Отвечая на вопрос о передаче российской техники в США, Спринчан подтвердил, что Эквадор отказывается от этой идеи.

«Формальное подтверждение этого решения ожидается на начало следующей недели», — добавил он.
Ранее Даниэль Нобоа заявил о намерении своей страны передать США старое российское и украинское вооружение на сумму 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала это решение, отметив, что оно было принято под давлением заинтересованных сторон.

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США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден
Байден: США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России
17 февраля 2024, 00:42

Фото: whitehouse.gov

Президент Джо Байден заявил, что США не видят прямой ядерной угрозы для американского народа со стороны России.
В своем обращении по случаю смерти Алексея Навального* он уточнил, какие «угрозы национальной безопасности» беспокоили американский руководство на этой неделе.

«Прежде всего, нам неизвестно о какой-либо ядерной угрозе для народа Америки или где-либо еще в мире от России в настоящее время», — подчеркнул Байден.
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Милохин нокаутировал индийца в первом боксерском бою в жизни
Блогер Даня Милохин нокаутировал индийца Хана в первом раунде боксерского боя
17 февраля 2024, 00:08

Фото: istockphoto/S_Bachstroem

Российский блогер Даня Милохин добился победы в своем первом боксерском поединке в карьере.
22-летний спортсмен из Оренбурга отправил в нокаут индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Сражение завершилось в первом раунде, когда Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес ряд удачных ударов в голову, что заставило главного судью досрочно прекратить бой.

«Простите, я планировал продлить поединок и завершить его в третьем раунде. Я не ожидал, что все закончится так быстро. Меня охватила радость», — прокомментировал Милохин дебютную победу.
В прошлом Милохин принимал участие в шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в прошлом сезоне. И хотя им не удалось одержать победу, пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

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Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии
Посольство в Вене назвало заявление ван дер Беллена о России неприемлемым
16 февраля 2024, 23:57

Фото: iStock/Ilya Burov

Посольство Российской Федерации в Вене выразило решительный протест Министерству иностранных дел Австрии.
Поводом для этого послужили высказывания президента Австрии Александера Ван дер Беллена в адрес России и российского руководства, которые были сделаны в комментарии по поводу смерти Алексея Навального*.

«Посольство заявило решительный протест МИДу Австрии в связи с оскорбительными высказываниями, сделанными федеральным президентом А. Ван дер Белленом в адрес России и российского руководства. В вербальной ноте также отмечается неприемлемость подобной провокационной риторики», — цитирует представителя посольства РФ РИА Новости.
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В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии
МИД РФ: для россиян существуют риски посещения Абхазии
16 февраля 2024, 23:32

Фото: iStock/rarrarorro

Посещение Абхазии для россиян стало связано с рисками в свете освобождения Эдгара Абухба, ранее осужденного за изнасилование и ограбление гражданки России.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с «недостаточно строгим подходом абхазской юстиции к преступлениям, совершаемым на их территории».

В сообщении в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что освобождение Абухба, совершившего тяжкое преступление против российского туриста в 2019 году, несет в себе угрозу для безопасности множества иностранных посетителей.

Отмечается, что Абухба был освобожден после пересмотра его приговора Верховным судом Абхазии, что вызвало «крайнее недоумение» в российском МИДе.

В феврале 2021 года суд приговорил Абухбу к девяти годам заключения за совершение преступления против гражданки России в 2019 году, когда ему было всего 17 лет.

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Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в центре Москвы
16 февраля 2024, 23:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Прокуратура Москвы предупредила граждан о рисках участия в неправомерной массовой акции, на которую призывают в интернете, включая социальные сети, информирует пресс-служба ведомства.
«В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — заявили в прокуратуре.
Ведомство напомнило, что несанкционированные массовые мероприятия, призывы к ним и их участие рассматриваются как административное правонарушение в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, что может привести к наказанию, включая административный арест.

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