«Чудовищно»: во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского

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Президент Франции Эммануэль Макрон выделит деньги Украине в ущерб французам. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).
«Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов Франции — прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда», — написал политик.Как заявил политик, глава Франции принял решение финансово помочь Украине, не учитывая дефицит и долги в собственном государстве. Филиппо заявил, что поступок Макрона является чудовищным лицемерием и выдвинул предложение, что «разъяренные фермеры и нищие французы» не оставят это без внимания.
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Алина Юрчак