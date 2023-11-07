Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек

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За первый три дня число посетителей выставки-форума «Россия» достигло почти 450 тысяч человек. Об этом рассказали организаторы, пишет РИА Новости. В день открытия выставки, 4 ноября, ее посетила 191 тысяча человек, 5 ноября – 123 тысяч, а 6-го – 134 тысяч. Отмечается, что данный показатель стал рекордным для ВДНХ.
Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней примут участие 89 регионов, 22 федеральных органа власти, 20 компаний и общественных организаций — итого 131 экспозиция.
5 ноября на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», на котором выступили молодые таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей GAYAZOV$ BROTHER$, Антоха МС, Ramil' и Seville. Такэе, 6 ноября, на главной сцене выставки-форума выступила победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.
Для экскурсий по экспозициям пригласили больше 2 тыс. экскурсоводов, который и смогут провести 12 миллионов гостей по всем 30 павильонам.
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