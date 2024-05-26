Маленькие пенисы и яички: Учёные нашли путь к решению проблемы мужского бесплодия

Облаву на мигрантов в мечети устроили силовики в Сургуте, сообщает в Telegram УВД по региону. Так, в пятницу, 24 мая ФСБ совместно с полицейскими проверили прихожан мечети. В отдел отправились 140 человек. В ходе мероприятия обнаружено 17 нарушений миграционного законодательства и один иностранец-нелегал.