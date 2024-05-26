Маленькие пенисы и яички: Учёные нашли путь к решению проблемы мужского бесплодия

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Британские учёные встали на путь решения проблемы мужского бесплодия, изучая половые органы горилл, об этом сообщает издания Daily Mail.
Гориллы являются одними из самых опасных животных на планете. Они могут достигать роста до 185 сантиметров и весить до 230 килограмм. При этом самцы горилл имеют очень маленькие пенис и яички, а также производят совсем небольшое количество спермы. Средняя длинна полового органа взрослой гориллы достигает 2,79 сантиметров.
Учёные подчеркнули, что в стае горилл всегда есть альфа-самец, который имеет эксклюзивный доступ ко всем самкам. Его сперма не конкурирует со спермой других самцов в репродуктивных путях самок. Предположительно, именно это обстоятельство привело к эволюции половых органов горилл.
В новом исследовании ученые проанализировали более 13 000 генов у 261 млекопитающего и обнаружили, что 578 генов (4,3%) имеют те же сигнатуры, что и гены горилл. Для проверки влияния этих генов на мужскую фертильность, команда провела редактирование генов у плодовых мух drosophila melanogaster. Удаление этих генов оказало влияние на репродуктивную функцию самцов мух. Затем команда сравнила гены горилл с генами 2100 бесплодных мужчин и обнаружила 109 генов, связанных с потерей функции у мужчин.
Команда учёных продолжает работать над этим исследованием, надеясь таким образом найти путь к решению проблемы мужского бесплодия.
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«Есть два способа борьбы за партнеров: использование своего тела или спермы. Гориллы используют только свое тело», — отметил руководитель исследования доктор Винсент Линч.
Учёные подчеркнули, что в стае горилл всегда есть альфа-самец, который имеет эксклюзивный доступ ко всем самкам. Его сперма не конкурирует со спермой других самцов в репродуктивных путях самок. Предположительно, именно это обстоятельство привело к эволюции половых органов горилл.
В новом исследовании ученые проанализировали более 13 000 генов у 261 млекопитающего и обнаружили, что 578 генов (4,3%) имеют те же сигнатуры, что и гены горилл. Для проверки влияния этих генов на мужскую фертильность, команда провела редактирование генов у плодовых мух drosophila melanogaster. Удаление этих генов оказало влияние на репродуктивную функцию самцов мух. Затем команда сравнила гены горилл с генами 2100 бесплодных мужчин и обнаружила 109 генов, связанных с потерей функции у мужчин.
Команда учёных продолжает работать над этим исследованием, надеясь таким образом найти путь к решению проблемы мужского бесплодия.
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Евгения Парфентьева