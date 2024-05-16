Гипнотизер Копперфильд угодил в секс-скандал из-за обвинений в насилии

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Американский иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфильд угодил в секс-скандал. 16 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.
Пострадавшие рассказали, что иллюзионист совершал преступления с 1980-го по 2014 год. Большая часть женщин, выступивших с обвинениями в адрес 67-летнего Копперфильда, являлись несовершеннолетними на тот момент.
Одна из жертв гипнотизера рассказала, что в молодости работала моделью. Тогда состоялась ее первая встреча с Копперфильдом. Иллюзионист опоил ее запрещенными веществами и изнасиловал, утверждает женщина.
Отмечается, что большей части девушек, которые были подвержены насилию, Копперфильд обещал продвижение в карьере. Адвокаты иллюзиониста отвергают его причастность к каким-либо преступлениям в отношении женщин.
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Одна из жертв гипнотизера рассказала, что в молодости работала моделью. Тогда состоялась ее первая встреча с Копперфильдом. Иллюзионист опоил ее запрещенными веществами и изнасиловал, утверждает женщина.
Отмечается, что большей части девушек, которые были подвержены насилию, Копперфильд обещал продвижение в карьере. Адвокаты иллюзиониста отвергают его причастность к каким-либо преступлениям в отношении женщин.
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Анастасия Хохлова