«Стоя по-собачьи»: перечислены лучшие секс-позы для пожилых людей

Фото: istockphoto/dragana991
Пожилые люди, несмотря на распространенное убеждение об отсутствии у них интимной жизни, часто занимаются сексом. Об этом заявила сексопатолог Алия Мур, приводит ее слова Women`s Health.
По словам эксперта, лучшей и безопасной позой для пожилых любовников является так называемая позиция «ложки». Положение партнеров лежа требует минимум движений и обеспечивает полное соприкосновение тел. К тому же она минимизирует вероятность появления боли в суставах.
Мур пояснила, что при такой секс-позиции партнеры должны лечь на бок, мужчина должен быть сзади женщины.
Также распространена поза «стоя по-собачьи». Женщина должна лечь телом на кровать, при этом ноги должны оставаться на полу. Мужчина располагается стоя сзади, положа руки на берда партнерши. Такие позиции будут безопасными для пожилых людей, кроме того, они не требуют хорошей физической подготовки, заключила сексолог.
Читайте также:
Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе
Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе
Мур пояснила, что при такой секс-позиции партнеры должны лечь на бок, мужчина должен быть сзади женщины.
Также распространена поза «стоя по-собачьи». Женщина должна лечь телом на кровать, при этом ноги должны оставаться на полу. Мужчина располагается стоя сзади, положа руки на берда партнерши. Такие позиции будут безопасными для пожилых людей, кроме того, они не требуют хорошей физической подготовки, заключила сексолог.
Читайте также:
Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
На дискотеке или в салоне автомобиля: священник высказался о разовом сексе
Сексолог Кокс рассказала о недопустимом запрете в сексе
Анастасия Хохлова