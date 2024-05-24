«Стоя по-собачьи»: перечислены лучшие секс-позы для пожилых людей

В Минобороны России произошел еще один арест. 235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он также занимает пост начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Что известно об аресте и самом Шамарине — в материале «Радио 1».