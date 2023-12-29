Mash: В Нижнем Новгороде умер единственный в России корги-полицейский Рыжий

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В России умер единственный в России корги-полицейский, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Четырёхлапый правоохранитель по кличке Рыжий работал в полиции Нижнего Новгорода.
Хвостатому сотруднику было 12 лет, восемь из которых он отработал в нижегородской полиции. Рыжий помогал полицейским с поисками наркотиков и взрывчатки.
К тому же, у пса была своя собственная страница в социальной сети, которую ему завели двуногие коллеги. На ней он регулярно собирал сотни лайков и стал настоящим любимцем подписчиков.
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Хвостатому сотруднику было 12 лет, восемь из которых он отработал в нижегородской полиции. Рыжий помогал полицейским с поисками наркотиков и взрывчатки.
«Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России. Ты единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД», — написала в социальной сети его хозяйка Ольга Чумарова.
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Евгения Парфентьева