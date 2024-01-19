Комфорт и уединение: зачем собаке нужно своё место в доме

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Независимо от того, спит вместе с вами в кровати питомец или нет, ему нужно своё место в доме. По мнению кинологов, у собак также, как и у людей, есть потребность в уединении. Собственное мест поможет любимцу чувствовать себя в безопасности.
«Бывают даже ситуации, когда питомец хочет спрятаться, например, от неожиданных гостей или уйти от назойливых игр, для этого ему необходимо своё собственное место», — рассказали «Радио 1» в Российской кинологической федерации.Чтобы выбрать место для питомца, рекомендуется проследить, где чаще всего он играет с любимой игрушкой или где он любит отдыхать. В это место нужно положить мягкую лежанку или плед. Постепенно собака привыкнет к своему месту и будет считать его личным домиком.
«Такое место лучше выбирать вдали от проходов и сквозняков, убедитесь, что собаке будет комфортно: зимой питомец не должен лежать на сквозняке, а летом под палящим солнцем. Можно приобрести мягкую лежанку или клетку», – отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Чтобы приучить собаку к новому месту, оно должно ассоциироваться с чем-то приятным. Для этого постепенно нужно закреплять положительные ассоциации с командой «место».
«Например, награждайте питомца сразу, как он приходит к обозначенному для него месту в доме. Вы можете положить на лежанку любимые игрушки и лакомства собаки. За каждое возвращение питомца на место поощряйте его лакомством или игрой. Постепенно собака привыкнет к своему пространству и будет самостоятельно там отдыхать, без вашей команды», — уверены кинологи.Также вы можно прятать лакомства рядом с лежанкой и побуждать питомца их найти. Формируя приятные ассоциации с местом, собака привыкнет и начнёт не только идеально выполнять команду «место», но и самостоятельно уединяться, когда ей захочется.
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Екатерина Шмакова