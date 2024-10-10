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Манул Тимофей продолжает зажировку

Московский зоопарк: набор веса у манула Тимофея продолжается по плану
10 октября 2024, 19:13
Фото: istockphoto/Elen Marlen

Фото: istockphoto/Elen Marlen

Набор веса у манула Тимофея в Московском зоопарке продолжается по плану, он уже поправился до 5,5 килограммов. Об этом со ссылкой на учреждение сообщает РИА Новости. Отмечается, что рожденный в разгар пандемии кот здоров и становится все более пушистым.
«Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5, то сейчас его вес уже около 5,5 килограммов», — рассказали в зоопарке.
Там также отметили, что Тимофея продолжают кормить по два раза в день: утром — перепелка, вечером — крыса, а по воскресеньям — разгрузочный день.



В учреждении добавили, что пока что кот активно гуляет на улице, но с приходом холодов его прогулки сократят только до ночных.

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#кот
#зоопарк
#животные
#москва
#животное
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
DM: кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит, когда туда вошел Зеленский
10 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Nils Jacobi

Главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри, который проживает в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, не захотел находиться в одном помещении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть, как Ларри убегает из здания правительственной резиденции в момент, когда туда входит Зеленский вместе с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уточняется, что политиков происходящее позабавило.




Напомним, кот Ларри, который был взят из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года животные имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов ежегодно.

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#кот
#животные
#коты
#зеленский
#великобритания
#политика
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Собянин: в Печатниках на Юго-Востоке Москвы появится новый деловой центр
10 октября 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

На Юго-Востоке столицы в Печатниках появится новый деловой центр. Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что «Южный порт — Текстильщики» сконцентрирует в себе развитие автомобилестроения, а также высокотехнологичные компании.
«На основании архитектурного строительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются по сути дела новыми центрами Москвы. Один из таких (центров — прим. ред.) — это Печатники», — пояснил Собянин.
Он добавил, что сейчас принята концепция создания проекта, который реорганизует промзоны. Речь идет о площади в 18 миллионов «квадратов», из которых девять миллионов отводится так называемому деловому строительству — предприятия, технопарки, офисы. Остальная часть — жилстрой.

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#москва
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Психиатр Вилков назвал основной ингредиент продуктивности
Психиатр Вилков: Повышению продуктивности способствует позитивная мотивация
10 октября 2024, 18:21

Фото: iStock/Atomic62 Studio

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.
«Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Также для повышения продуктивности важно хвалить себя за промежуточные результаты и вести здоровый образ жизни, добавил специалист.

До этого психолог Майя Голубева раскрыла признаки мужчины-абьюзера.

«Абьюзер старается регулировать все сферы жизни своей жертвы, подавляя её свободу. Также он применяет различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой. Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она подчеркнула, что при обнаружении у своего партнёра таких признаков, необходимо немедленно обращаться за помощью к профессионалам.

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявляла, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.

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#психотерапевт
#мужчины
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Категории водительских прав, расшифровка: что значит каждое из обозначений
10 октября 2024, 18:17

Фото: iStock/anyaberkut

В России водительские права бывают разных категорий в зависимости от типа транспортного средства, которым разрешено управлять их владельцу. Это связано с разнообразием видов транспорта на дорогах — от мопедов до автобусов. Для управления различными транспортными средствами требуются разные навыки вождения, а правила дорожного движения для некоторых из них имеют свои особенности. Поэтому были введены разные категории водительских прав, которые соответствуют определенным видам транспорта.
О категориях прав, их различиях, а также о том, на каких машинах и с какими отметками в правах можно ездить — в материале «Радио 1».

Что такое категории водительских прав?

Категории водительских прав — это классификация, которая определяет, транспортными средствами какого вида может управлять водитель. Наличие определенной категории в правах дает право управлять транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории.

Как понять, к какой категории относится автомобиль?

Фото: iStock/3dan3

Чтобы понять, к какой категории относится ваш автомобиль, нужно обратиться к паспорту транспортного средства или СТС.

Например, категория «М» предназначена для мопедов и легких квадроциклов, категория «А» — для мотоциклов, категория «В» — для легковых автомобилей и т. д.

Какие категории есть в водительском удостоверении?

В водительском удостоверении могут быть следующие категории:
  • М — мопеды и легкие квадроциклы;
  • А — мотоциклы;
  • В — легковые автомобили;
  • ВЕ — легковые автомобили с прицепом (до 750 кг);
  • B1 — трициклы и квадроциклы;
  • C — грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн);
  • С1 — грузовые автомобили (от 3,5 до 7,5 тонн);
  • CE — грузовые автомобили с прицепом (свыше 750 кг);
  • D — автобусы;
  • D1 — автобусы (до 16 мест);
  • DE — автобусы с прицепом;
  • Tm — трамваи;
  • Tb — троллейбусы.
Важно помнить, что наличие категории в правах не дает права управлять любым транспортным средством соответствующей категории. Например, наличие категории «В» не дает права управлять грузовым автомобилем категории «С».

Какие подкатегории есть в водительском удостоверении?

Фото: iStock/ttretjak

Подкатегории в водительском удостоверении позволяют управлять транспортными средствами с ограничениями по массе, количеству пассажиров или другим параметрам.

Например, подкатегория «В1» позволяет управлять трициклами и квадрициклами, а подкатегория «А1» — легкими мотоциклами.

Какие совместные категории есть в водительских правах?

Совместные категории в водительских правах позволяют управлять транспортными средствами, которые относятся к нескольким категориям.

Например, категория «BE» позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, а категория «DE» — автобусом с прицепом.

Можно ли управлять автомобилем без соответствующей категории?

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Управление автомобилем без соответствующей категории является нарушением правил дорожного движения и может повлечь за собой штраф и другие санкции. Поэтому перед тем, как сесть за руль, убедитесь, что у вас есть все необходимые категории в правах.

Вождение автомобиля при неимении в правах соответствующей категории приравнивается к вождению без прав и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства.

Как получить новую категорию прав?

Для получения новой категории прав необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. После успешной сдачи экзаменов вы получите новое водительское удостоверение с соответствующей категорией.

Фото: iStock/IvanSpasic

Обратите внимание, что для получения некоторых категорий может потребоваться дополнительное обучение и сдача дополнительных экзаменов. Например, для получения категории «Е» необходимо пройти дополнительное обучение и сдать экзамен на право управления транспортным средством с прицепом.

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За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
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«Дешевый продукт»: Диетолог развеяла миф о пользе самой популярной каши
Диетолог Дианова: манная каша не несет никакой пользы для человека
10 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/MiMaLeFi

10 октября отмечается Всемирный день каш. Традиционное блюдо кухонь многих народов мира продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет. Не случайной стала поговорка «Щи, да каша — пища наша».
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая бесполезная для рядового человека каша — манная.

«Манка — это дешевый продукт, который раньше позволял быстро накормить смешанными видами белка. Это быстро, удобно, но не сытно. Манка рафинирована и лишена всех полезных веществ. В ней одни содержатся одни углеводы, высокий гликемический индекс, нет витаминов группы B. В этой каше нет смысла. Она подходит тем, у кого есть серьезные заболевания с ЖКТ, стадия обострения, но при отсутствии сахарного диабета», — объяснила диетолог.

По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.

«В гречке белка 14%, а в овсянке 12%. Это если мы говорим про долголетие, здоровый вес, отсутствие сахарного диабета», — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что важно не есть одну большую порцию каши, а добавлять в нее что-то полезное, чтобы было вкуснее и интереснее.

«В пшено можно добавить тыкву и изюм. Можно добавлять банановой пюре — это все будет клетчатка. Здесь нужно вспомнить принцип тарелки, чтобы все было равномерно», — сказала врач.

Нурия Дианова отметила, что кашу можно дополнять не только фруктами и сухофруктами, но и тем, что вкусно именно вам и не вредит вашему ЖКТ.

«Если вам нравится, как некоторым мои пациенткам, овсяная каша с огурцами и яйцом, то пожалуйста, никто не говорит, что нельзя. Все регулируется вашими привычками и тем, как это переносит ваше ЖКТ», — заключила собеседница.

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#питание
#кулинария
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В Балашихе снесли аварийный жилой дом на восемь квартир
10 октября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный аварийный жилой дом на восемь квартир, построенный в 1958 году и находящийся в аварийном состоянии, снесли на Кооперативной улице в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь кирпичного дома составляла немногим более 440 квадратных метров. Здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили, после чего постройка долго пустовала. Основные элементы здания разрушились, прилегающая территория была в запущенном состоянии, туда имелся свободный доступ. Здание включили список на ликвидацию и летом этого года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время работы по сносу дома полностью завершены, участок полностью очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа ещё не приняла.

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#балашиха
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#аварийное жильё
#аварийное здание
#железнодорожный
#мособлархитектура
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В Министерстве рассказали почему важно сортировать отходы
10 октября 2024, 17:46

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сортировка отходов — простой, но важный шаг для защиты нашей планеты. Начните с малого: установите отдельные контейнеры для разных видов отходов и постепенно приучайте себя к этой практике. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору делится некоторыми советами по раздельному сбору отходов дома.
Поставьте дополнительный контейнер для вторсырья. Не забывайте выбрасывать содержимое ваших контейнеров в соответствующие баки на улице: вторсырьё — в синий контейнер, смешанные отходы — в серый.

Причины, почему важно сортировать мусор:

  • эффективная переработка: разделяя отходы на фракции дома, мы сохраняем качество вторсырья;
  • сокращение свалок: чем лучше сортировать отходы, тем меньше мусора оказывается на свалках. Это приводит к их сокращению и очищению природы;
  • сохранение ресурсов: использование вторсырья для производства новых вещей позволяет сберечь природные ресурсы;
  • чистая экология: раздельный сбор мусора предотвращает загрязнение окружающей среды и улучшает экологическую ситуацию.
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#экология
#раздельный сбор мусора
#акция
#переработка
#отходы
#загрязнение
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Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья
10 октября 2024, 17:43

Фото: istockphoto / Dzurag

Московская область известна своими историческими и духовными достопримечательностями. Здесь расположено множество прекрасных храмов, церквей и монастырей, привлекающих путешественников и паломников со всех уголков России. «Радио 1» расскажет о самых красивых местах Подмосковья, которые стоит посетить.

Топ-3 храмов Подмосковья

Фото: istockphoto / Vladimir Kolesov

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

Православный храм, известный как церковь Знамения Пресвятой Богородицы, расположен в посёлке Дубровицы, в городском округе Подольск, Московская область.

Главный алтарь этого храма посвящён древней новгородской иконе «Знамение» Божией Матери.

Сооружение выделяется своей уникальной архитектурой в стиле голицынского барокко и имеет 12 лепестков в плане.

Храм строился с 1690 по 1699 годы, а освящение состоялось в 1704 году.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево — это величественный кафедральный собор, который является духовным центром Орехово-Зуевского благочиния.

Его возвели в период с 1872 по 1890 год.

В храме расположены три главных престола — Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Николая и великомученика Пантелеимона, а также престол в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, установленный в 2006 году.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском — это православная церковь в городе Мытищи Московской области. Он был основан в XVII веке по приказу царя Алексея Михайловича и входит в состав Мытищинского благочиния Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви.

Храм расположен на высоком берегу реки Яуза. Деревянная церковь появилась здесь в 1628 году, а каменное здание построили в 1675–1677 годах в стиле русского узорочья.

За свою историю церковь пережила грабежи и разрушения, но была восстановлена и отреставрирована.

Топ-3 церквей Подмосковья

Фото: istockphoto / LARISA DUKA

Церковь Спаса Преображения в селе Остров

Церковь Спаса Преображения в селе Остров — это удивительный образец русской шатровой архитектуры конца XVI века.

Храм был возведён ближним боярином Борисом Годуновым и считается памятником федерального значения.

Строительство завершилось в начале XVII века. Сегодня церковь действует и является выдающимся архитектурным объектом.

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклово — это величественный православный храм, расположенный в живописной деревне Подмоклово Московской области.

Храм был основан в 1714 году и построен в изысканном стиле голицынского барокко. Его архитектура поражает воображение: он представляет собой ротонду с высоким куполом, окружённую шестнадцатью арками, украшенными изображениями апостолов и евангелистов.

В настоящее время церковь Рождества Богородицы в Подмоклово продолжает свою деятельность и является активным приходом Русской православной церкви.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково — это великолепный образец русской готической архитектуры XVIII века, расположенный в живописном селе Быково, входящем в Раменский городской округ Московской области.

Этот храм был возведён в период с 1783 по 1788 год на территории усадьбы Быково-Марьино, принадлежавшей Михаилу Измайлову. Архитектором проекта считается Василий Баженов, хотя некоторые источники предполагают участие Матвея Казакова в строительстве.

Церковь состоит из двух этажей и имеет два алтаря. Её внешний и внутренний облик выполнен из белого камня.

Топ-3 монастырей Московской области


Фото: istockphoto / VvoeVale

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь — это ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в городе Истра Московской области. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном, стремившимся воссоздать комплекс святых мест Земли Израильской под Москвой.

Архитектура монастыря состоит из Воскресенского собора, подземной церкви Константина и Елены, церкви Рождества Христова, крепостной стены и некрополя.

За свою историю монастырь пережил различные события, включая ссылку Никона, закрытие после Октябрьской революции и превращение в музей.

В настоящее время монастырь продолжает действовать и является объектом культурного наследия федерального значения.

Вознесенская Давидова пустынь

Вознесенская Давидова пустынь — это мужской монастырь, расположенный в селе Новый Быт Чеховского района Московской области. Он находится на берегу реки Лопасни и был основан в 1515 году преподобным Давидом.

В 1992 году жители посёлка Новый Быт создали православную общину, которой передали собор во имя Всемилостивого Спаса. В 1995 году была совершена первая литургия, а в 1997 году были обретены мощи преподобного Давида.

Сегодня Вознесенская Давидова пустынь активно развивается и привлекает множество паломников и туристов. На территории монастыря расположены храмы, часовни и другие постройки, а также музей и библиотека.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра — это мужской монастырь, расположенный в городе Сергиев Посад, Московская область. Он был основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским и стал одним из самых почитаемых монастырей в России.

В монастыре хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского и другие святые реликвии. На его территории находятся храмы, колокольня, трапезные палаты, монашеские кельи и другие сооружения.

Лавра является действующим мужским монастырём Русской православной церкви и обладает статусом Патриаршего подворья.

Святые места, помогающие людям


Фото: istockphoto / gorodenkoff

Источник Святого Сергия Радонежского

Среди преданных учеников и последователей преподобного Сергия был инок Роман, который впоследствии был причислен к лику святых и известен как Роман Киржачский.

Согласно благочестивому преданию, когда они направлялись во Владимирскую область, примерно в 20 километрах от Троицкого монастыря, инок Роман испытал жажду и попросил преподобного Сергия помолиться Богу о даровании воды. Увидев искреннюю веру своего ученика, игумен совершил молитву у подножия горы, после чего оттуда сразу же забил целебный источник.

Этот источник, известный среди народа как «Гремячий ключ», и сегодня продолжает дарить духовное и физическое исцеление всем, кто приходит сюда с верой, надеждой и благоговением.

Святой источник Саввы Сторожевского

Святой источник Саввы Сторожевского находится неподалёку от Троице-Сергиевой Лавры.

Савва был последователем Сергия Радонежского и, подобно своему учителю, основал источник благодаря силе молитвы.

Позже над этим источником возвели купель с колодцем, где каждый желающий может исцелиться, окунувшись в воду со словами: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Источник преподобного Давида

В селе Талеж Чеховского района Московской области расположен святой источник преподобного Давида, который был освящён в честь преподобного Давида Вознесенского, чудотворца из Серпухова.

Вода в источнике сохраняет свою постоянную температуру 4 градуса круглый год. Рядом с купальнями находится красивая беседка с золотой статуей архангела Гавриила на флюгере. За всем этим великолепием тщательно ухаживают: кустарники и газоны аккуратно подстрижены, а таблички вдоль дорожек напоминают посетителям о запрете ходить по газонам.

Считается, что вода в источнике обладает целебными свойствами.

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#московская область
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#храм
#церковь
#архитектура
#раменский монастыри
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За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
10 октября 2024, 17:40

Фото: istockphoto / Inside Creative House

Пенсионеры имеют право на дополнительные льготы и гарантии, которые направлены на улучшение качества их жизни и снижение финансовой нагрузки. Одна из таких привилегий — освобождение от определённых выплат. «Радио 1» расскажет за что пенсионеры не должны платить в 2024 году.

Долги

  • Пенсионеры могут защитить свои пенсионные выплаты от принудительного взыскания со стороны судебных приставов в размере прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации на 2024 год, который составляет 13 290 рублей;
Если в регионе проживания пенсионера прожиточный минимум выше, то его пенсия будет защищена от взыскания в этом размере. Для этого необходимо обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при взыскании.

  • Если у пенсионера есть иждивенцы, он может также подать заявление в суд о сохранении дохода в размере, превышающем прожиточный минимум;
  • кроме того, закон запрещает обращать взыскание на пенсию по потере кормильца и ежемесячные выплаты от Социального фонда России (СФР), предоставляемые определённым категориям граждан (например, инвалидам, ветеранам).

Государственная пошлина у нотариуса

Нотариус взимает единый нотариальный тариф при обращении за совершением нотариальных действий, состоящий из федерального (государственной пошлины) и регионального тарифов.

Пенсионеры освобождаются от уплаты государственной пошлины:

  • за выдачу свидетельства о праве на наследство, если они наследуют жилой дом (с земельным участком), квартиру, комнату или долю в них, если проживали совместно с наследодателем на момент его смерти и продолжают жить там после его смерти;
  • вклады в банках;
  • за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий.


Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

Некоторые налоги

  • Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за свои земельные участки площадью до 6 соток. Налог взимается только с части участка, превышающей эту площадь;
  • пенсионеры освобождаются от налога на имущество за один объект недвижимости каждого типа: квартиру, дом, гараж;
  • регионы предоставляют льготы по транспортному налогу для пенсионеров.

Банковские комиссии

С 1 июля 2024 года был принят закон, отменяющий комиссию за обязательные коммунальные платежи для пенсионеров и других социально уязвимых групп населения. Это касается оплаты жилья, коммунальных услуг и пени за просрочку или неполную оплату.

Кроме пенсионеров, эта льгота распространяется на лиц старше 18 лет, входящих в состав многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Также пенсионеры освобождаются от уплаты комиссии за предоставление и годовое обслуживание пенсионных банковских карт и снятие наличных денежных средств.

Фото: istockphoto / PIKSEL


Лекарства и лечение

Инвалиды первой группы и неработающие инвалиды второй группы имеют право на бесплатное получение лекарств.

Пенсионеры, перенёсшие определённые заболевания, например, инфаркт миокарда также имеют право на бесплатные лекарства.

Некоторые пенсионеры могут приобретать лекарства со скидкой 50%, а именно:

  • пенсионеры по возрасту, инвалидности или потере кормильца, получающие минимальную пенсию;
  • работающие инвалиды второй группы;
  • инвалиды третьей группы, признанные безработными.
Благодаря полису обязательного медицинского страхования (ОМС) вы имеете право на получение полного спектра медицинских услуг в соответствии с программой ОМС, включая обеспечение лекарственными препаратами, назначенными вашим лечащим врачом во время стационарного лечения.

Проезд

Пенсионеры имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте, которые могут отличаться в зависимости от региона. Если пенсионер не использует общественный транспорт, он может получить денежную компенсацию вместо льготного проезда.

Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на проезд до места отдыха на территории России и обратно.

Пенсионеры с инвалидностью имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном транспорте или междугородных маршрутах.

Фото: istockphoto / SeventyFour


Коммунальные услуги

Пенсионеры с инвалидностью или ветераны имеют право на компенсацию половины стоимости услуг ЖКХ.

Малообеспеченные пенсионеры могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Закон предусматривает предоставление субсидии на уплату взносов на капитальный ремонт для одиноких неработающих пенсионеров:

  • если пенсионеру 70 лет, компенсация составляет 50 %;
  • если пенсионеру 80 лет, компенсация составляет 100 %;
  • если члены семьи пенсионера также являются пенсионерами/инвалидами первой или второй группы, он также получает эту льготу.

Газификация

В некоторых регионах пенсионерам предоставляется компенсация расходов на газификацию жилья. Это может касаться, например, инвалидов, ветеранов и малообеспеченных пенсионеров.

Меры адресной социальной поддержки, установленные в регионе.

Пенсионеры также могут рассчитывать на получение адресной социальной поддержки, предусмотренной в их регионе.

Такая поддержка может быть оказана в различных формах, включая денежные выплаты, предоставление одежды и продуктов питания, а также услуги социальных работников для тех пенсионеров, которые не могут самостоятельно обслуживать себя.

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