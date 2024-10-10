Манул Тимофей продолжает зажировку

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Набор веса у манула Тимофея в Московском зоопарке продолжается по плану, он уже поправился до 5,5 килограммов. Об этом со ссылкой на учреждение сообщает РИА Новости. Отмечается, что рожденный в разгар пандемии кот здоров и становится все более пушистым.
«Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5, то сейчас его вес уже около 5,5 килограммов», — рассказали в зоопарке.Там также отметили, что Тимофея продолжают кормить по два раза в день: утром — перепелка, вечером — крыса, а по воскресеньям — разгрузочный день.
В учреждении добавили, что пока что кот активно гуляет на улице, но с приходом холодов его прогулки сократят только до ночных.
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