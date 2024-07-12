Стало известно, зачем в зоопарке стали кормить животных «леденцами из крови»

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В Соединенных Штатах Америки амурских тигров из зоопарка стали кормить мороженым из крови. Об этом пишет KSN.
Произошло это в зоопарке в Денвере, штат Колорадо. Сообщается, что вольеры там оснащены кондиционерами. Однако большинство животных предпочитают свежий воздух. Сотрудникам приходится придумывать креативные способы помочь им перенести жару.
Амурские тигры привыкли к более холодному климату. Поэтому смотрители решили кормить их замороженными мясными «леденцами» и «мороженым» из крови.
Ранее сообщалось, что московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Он хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Это самец, родившийся в декабре прошлого года.
Перечислены главные особенности характера панды Катюши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Амурские тигры привыкли к более холодному климату. Поэтому смотрители решили кормить их замороженными мясными «леденцами» и «мороженым» из крови.
Ранее сообщалось, что московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Он хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Это самец, родившийся в декабре прошлого года.
Перечислены главные особенности характера панды Катюши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова