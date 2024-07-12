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Стало известно, зачем в зоопарке стали кормить животных «леденцами из крови»

В США амурских тигров из зоопарка стали кормить мороженым из крови
12 июля 2024, 10:42
Фото: istockphoto/CottonCandyClouds

Фото: istockphoto/CottonCandyClouds

В Соединенных Штатах Америки амурских тигров из зоопарка стали кормить мороженым из крови. Об этом пишет KSN.
Произошло это в зоопарке в Денвере, штат Колорадо. Сообщается, что вольеры там оснащены кондиционерами. Однако большинство животных предпочитают свежий воздух. Сотрудникам приходится придумывать креативные способы помочь им перенести жару.

Амурские тигры привыкли к более холодному климату. Поэтому смотрители решили кормить их замороженными мясными «леденцами» и «мороженым» из крови.



Ранее сообщалось, что московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Он хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Это самец, родившийся в декабре прошлого года.

Перечислены главные особенности характера панды Катюши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зоопарк
#тигры
Глава Клина Сокольская проверила ход очистки реки Сестры
12 июля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Расчистка реки Сестры ведётся в городском округе Клин по губернаторской программе «Реабилитация малых рек Подмосковья», ход работ проверила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы изначально настаивали на участии в масштабной программе. Не соглашались на какие-то усеченные варианты с узким перечнем работ. Мы добились, чтобы в программу вошла вся река в границах городской черты, это почти девять километров», — сказала Алёна Сокольская.
Она добавила, что клинские старожилы утверждают, что на их памяти реку никогда раньше не очищали, поэтому жители особенно благодарны подмосковным властям за включение Сестры эту экологическую программу.

В настоящее время расчистка ведётся в районе дамбы в 3-м микрорайоне, береговую линию очищают вручную, а донный мусор земснаряд собирает в специальные резервуары.

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#клин
#река
#экология
#алёна сокольская
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На маршруты Клина вышли три новых автобуса
12 июля 2024, 11:29

Фото: пресс-служба «Мострансавто»

Три новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 начали обслуживать маршруты «Мострансавто» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Новые автобусы курсируют по маршрутам №22 «Клин – Зубово – Соголево», № 27 «Клин – Андрианково – Орлово» и 49 «Клин – Давыдково – Соголево», — отмечается в сообщении.
ЛиАЗ 5292 — низкопольный автобус большого класса, они могут перевозить до ста пассажиров, причём 41 место — посадочное. Кресла в автобусе мягкие, оборудованные ремнями безопасности и оснащённые сетчатыми карманами. В салоне размещены багажные полки, есть система кондиционирования и видеонаблюдения, а также электронные таблички-рейсоуказатели. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-розетки для зарядки гаджетов.

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#автобусы
#мострансавто
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Расписание электричек Ленинградского направления изменили до конца июля
12 июля 2024, 10:18

Фото: пресс-служба «Мострансавто»

График движения электропоездов Ленинградского направления меняется с 12 по 31 июля из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В связи с работами электрички МЦД-3 будут отменены на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково в сторону Москвы по будням с 0:22 до утра и по входным с 23:57 до утра. А из Москвы электрички отменяются по будням с 23:32 до утра и по выходным с 00:25 до утра», — говорится в сообщении.
Кроме того, в оставшееся время будут увеличены интервалы между поездами.

Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на сайте МТППК или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#ленинградское направление
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#минтранс мо
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ЦБ разъяснил, в каких случаях банки будут блокировать переводы
ЦБ: Банки будут блокировать переводы при подозрительной сотовой активности
12 июля 2024, 08:26

Фото: istockphoto/Diy13

С 25 июля российские банки будут обязаны блокировать на срок до двух дней денежные переводы в том случае, если получили от операторов сотовой связи клиент получал много СМС-сообщений или вёл долгие телефонные переговоры.
Это может свидетельствовать о попытке мошенников украсть у граждан денежные средства, сообщает РБК. Как объяснили в Центробанке, подозрительными могут считаться продолжительные звонки или непривычно большое количество сообщений с нового номера. Однако в регуляторе отметили, что такие меры не являются обязательными для всех банков и должны соблюдаться только теми кредитными организациями, которые заключили коммерческие договоры с сотовыми операторами об обмене данными.

С 25 июля банки должны будут приостановить денежный перевод на два дня в случае появления сомнений в легитимности данной операции. После заморозки перевода, сотрудники кредитной организации должны связаться с клиентом и получить от него подтверждение, что он совершает операцию добровольно, а не под воздействием аферистов.

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#мошенники
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Осуждённый за коррупцию генерал Росгвардии попросил об отправке в зону СВО
12 июля 2024, 07:25

Фото: istockphoto/Diy13

Генерал-майор, бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был приговорён к девяти с половиной годам колонии по делу о коррупции. Ещё до вынесения приговора он подал следователю ходатайство об отправке его в зону специальной военной операции.
Бывшего генерала признали виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, получившей подряды на проведение работ для ведомства, сообщает «Коммерсант». Сам Драгомирецкий заявил, что нашёл деньги у себя на работе и хотел вернуть, но не успел.

О том, что обвиняемый просил отправить его на СВО, рассказал его адвокат Олег Цуканов. Защита Драгомирецкого считает приговор ошибочным и намерена обжаловать его. По мнению адвокатов, обвинение не смогло доказать наличие организованной группы, которую возглавлял экс-генерал, так как некоторые её участники даже не были знакомы между собой. У него не нашли никакого дорогостоящего имущества, за плечами генерала 30 лет безупречной службы, участие в обеих чеченских кампаниях. К тому же, на иждивении Драгомирецкого ребёнок-инвалид.

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#защита
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#сво
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Осужденный за коррупцию генерал-майор Росгвардии попросил отправить его на СВО
12 июля 2024, 05:05

Фото: IStock/ronstik

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был лишен звания по делу о коррупции и приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он попросил перевести его в зону проведения специальной военной операций (СВО), пишет газета «Коммерсантъ».
Адвокат подсудимого Олег Туканов заявил, что приговор неправомерен, и сообщил о намерении обжаловать решение Реутовского гарнизонного военного суда.

Драгомирецкий и его подчиненный, подполковник Эльдар Гаджиев, еще до вынесения приговора подали документы на участие в спецоперации. В документах указано, что они ожидают положительного решения по этому вопросу.

О том, что Драгомирецкий является фигурантом дела, стало известно 20 марта. Его подозревают в регулярном получении откатов от компании, заключившей контракт на реконструкцию воинских частей в Московской области. В деле также фигурирует полковник, отвечавший за окружную базу, на которой хранились запасы.

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#сво
#приговор
#суд
#росгвардия
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Названы наиболее популярные у российских туристов страны для путешествий
МТС Travel: россияне предпочитают посещать Турцию и Белоруссию
12 июля 2024, 04:50

Фото: iStock/newsistock

В первой половине лета 2024 года российские туристы чаще всего путешествовали в Турцию и Беларусь. Абхазия вошла в тройку лидеров, сообщают аналитики МТС Travel.
«В начале лета наиболее активно растет турпоток во Вьетнам – почти в три раза год к году. На втором месте по приросту числа поездок Китай – динамика составляет 85 процентов. Летать в Таиланд стали чаще на 82 процента», – выяснили исследователи.

Они добавили, что основным направлением летнего отдыха остается Турция, на которую в июле пришлось 28 процентов поездок, на втором месте – Белоруссия (10 процентов) и Абхазия (7 процентов).

При этом большая часть международных поездок сегодня – 61 процент – приходится на действительно дальние страны. Если в прошлом году первые три места занимали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, то теперь на втором месте Китай, а на третьем – Египет.

«Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию, Францию и Германию – каждая из стран внесла по 1 проценту в общий турпоток», – заключили аналитики.

Ранее стало известно, что спрос россиян на поездки во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Отмечается, что туристы стали бронировать не только турпакеты, но и индивидуальное проживание в отелях популярной страны Азии.

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#туризм
#египет
#турция
#белоруссия
#абхазия
#оаэ
#китай
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Стали известны расходы россиян на эмоциональное здоровье
«Авито Работа»: россияне тратят до 15 тысяч на эмоциональное здоровье
12 июля 2024, 04:32

Фото: iStock/alexialex

Россияне готовы тратить в среднем 15 тысяч рублей в месяц на поддержание своего эмоционального и психического здоровья. Как правило, эти средства тратятся на хобби, спорт, путешествия и здоровое питание, сообщает исследование «Авито Работа».
Работающие россияне, опрошенные аналитиками, подчеркнули, что для их здоровья важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Результаты показали, что 52% поддерживают себя просмотром фильмов и прослушиванием любимой музыки, 49% – проведением времени с друзьями и семьей.

«Минимизация негатива и стремление сохранять комфортные взаимоотношения с окружающими так же, как и занятия спортом, помогают сохранять баланс 30 процентам россиян. 29 процентов респондентов занимаются любимым хобби, 23 — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17 — регулярно путешествуют, а 13 — активно практикуют здоровое питание», – следует из доклада исследования.

32 процента респондентов готовы тратить на психическое здоровье до 5 тысяч рублей в месяц, 23 процента – до 10 тысяч рублей, 11 процентов – до 15 тысяч рублей.

Ранее эксперты «Авито Работа» составили рейтинг самых высокооплачиваемых специализаций в России. Первыми в списке оказались такие профессии, как дальнобойщик и бурильщик.

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#фильм
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Петров день 12 июля: Что нужно делать, чтобы «призвать» счастье
В России 12 июля отмечает День святых апостолов Петра и Павла
12 июля 2024, 00:00

Фото: Aleksandr Golubev

Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – ревностных учеников Иисуса Христа и наставников первых христиан. В народной традиции этот день известен как Петров день. В 2024 году праздник приходится на пятницу.
Пётр и Павел — это олицетворение важнейших для православной церкви качеств: твёрдости духа и разума. Без них любая проповедь теряет смысл. Они также символизируют грешников, которые смогли вернуться на путь истинный.

История


День Петра и Павла – это один из великих церковных праздников, который уступает по значимости лишь двенадцати главным праздникам церковного года – двунадесятым. В этот день верующие вспоминают о жизни и деяниях Петра и Павла, описанных в Священном Писании и апокрифической литературе.

Несмотря на то, что путь апостолов был разным, церковь почитает их одинаково. Пётр был одним из ближайших учеников Христа и стал свидетелем многих событий, описанных в Евангелии. Среди них – Преображение Господне на Фаворской горе, когда Спаситель явился перед своими последователями в божественном облике. После Воскресения Христа Пётр активно проповедовал, распространяя православное учение по всему миру.

Павел не был учеником Христа. Его звали Савл, и он был противником христианства. Но после встречи с Господом он стал проповедовать религию с такой же самоотдачей, как и обличал. Его послания до сих пор читают во время литургии.

Как и Пётр, Павел был казнён в Риме при императоре Нероне. Существует предположение, что святые приняли мученическую смерть в один день – 12 июля (29 июня по старому стилю), что совпадает с датой празднования у католиков.

Традиции


Перед праздником Петра и Павла православные христиане соблюдают Петров пост. В 2024 году он начался 1 июля и продлился до 11 июля. В течение этого времени верующие не едят продукты животного происхождения. Кроме того, по средам и пятницам они также отказываются от рыбы.

У наших предков Петров день также был последним днём «купальских гуляний», которые начинались 7 июля и были посвящены празднованию Ивана Купалы. В этот день было принято устраивать «гулянки Петровы» — водить хороводы и кататься на качелях.

Молодёжь выходила «караулить солнце». В ночь перед праздником молодые люди наряжались и гуляли, чтобы встретить рассвет.

Фото: istockphoto / Bogdan Kurylo

Считалось, что на День Петра и Павла природа окончательно расцветает, поэтому Петров день называли «верхушкой лета». Отсюда и озорная пословица: «Нужен, как на Петров день варежка!».

В народе верили, что кукушка поёт до Петрова дня, а в этот день «ячменным колосом давится». То есть умолкает, когда появляется ячмень или «давится сыром/ватрушкой».

Что можно делать 12 июля


В старину в Петров день, который завершал пост и знаменовал начало разговенья, устраивали весёлые гулянья. Однако в 2024 году этот день приходится на пятницу — время поста, поэтому ограничения в питании сохраняются.

Праздничные гуляния в честь Петрова дня обычно длятся 2–3 дня. Раньше к этому празднику красили яйца в жёлтый цвет, готовили разнообразные блюда, а затем начиналась пора свадеб.

Петров день также считали завершающим в цикле праздников, связанных с расцветом природы. Они начинаются с Ивана Купалы 7 июля и заканчиваются 12 июля. На Руси в этот день встречали рассвет, веря, что это принесёт счастье.

Фото: istockphoto / artisteer

Рыбаки с особым почтением относились к святому Петру, который считается их небесным покровителем. В Петров день было принято молиться о богатом улове. Апостол Пётр сам был рыбаком, поэтому его считают покровителем всех рыболовов. Наши предки 12 июля открывали новый рыболовный сезон.

В Петров день рекомендуется искупаться, так как вода считается целебной. Также можно собрать 12 разных трав и положить их под подушку на счастье.

Верующие стремятся посетить храм в этот праздник, чтобы помолиться святым. Часто в этот день проходят крестные ходы.


Что нельзя делать в Петров день


Не стоит обижаться на других и копить обиды в себе. Лучше всего научиться прощать.

В день Петра и Павла рекомендуется быть щедрыми и делиться с нуждающимися. Однако не стоит быть жадными.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать, ссориться или злиться.

В старину в Петров день старались не заниматься тяжёлым физическим трудом, чтобы иметь возможность посетить церковные службы и принять участие в праздничных мероприятиях.Лучше всего сделать всю необходимую работу заранее.

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Существовало множество народных запретов, связанных с этим днём. Например, нельзя было отдыхать у воды, выходить в поле, шить или вязать. Однако современное духовенство часто считает эти запреты суевериями.

Приметы говорят, что в этот день не стоит брать или давать в долг.

В праздник не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь в больших количествах.

Приметы


Согласно народным приметам, если в Петров день ясно и солнечно, то весь год будет хорошим. А вот если в этот день идёт дождь, то плохая сырая погода продержится ещё 40 дней.

Если утром на траве много росы, то день будет солнечным. А если росы нет, то, скорее всего, пойдёт дождь.

Жёлтые облака на небе предвещают дожди. Если же к этому дню кукушка перестала куковать, то зима будет суровой.

Одна из самых известных поговорок, связанных с праздником, — «Пётр-Павел день убавил». Она означает, что примерно с этого дня световой день начинает постепенно убывать.

Если в Петров день жарко, то нужно начинать покос. А если в этот день квакают лягушки, то тёплая погода продержится до конца лета.

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