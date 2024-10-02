Похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области

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Предполагаемый похититель кенгуру из зоопарков России задержан во Владимирской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас злоумышленника допрашивают. Им оказался мужчина-карлик, сначала правоохранители думали, что он ребенок.
Задержанный, что называется, «спалился» на том, что его номер зафиксировали в районе обоих преступлений. При нем была сумка с двумя кенгурятами, один из которых умер. Второго фигурант хотел выменять на редкую обезьяну. Ее переправят в зоопарк Ярославля.
Известно, что сейчас на кенгуру высокий спрос на черном рынке. Животных берут в зоопарки-частники, или, чтобы продать мясо.
Ранее сообщалось, что мигрант приставал к жительнице Подмосковья в ее квартире.
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Известно, что сейчас на кенгуру высокий спрос на черном рынке. Животных берут в зоопарки-частники, или, чтобы продать мясо.
Ранее сообщалось, что мигрант приставал к жительнице Подмосковья в ее квартире.
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Никита Кротов