«Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Подмосковья номинирован на премию

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Проект «Марафон онлайн-экскурсий» по паркам Московской области был номинирован на премию «Лучший просветительский проект» пятой международной премии «Культура онлайн». Награда считается одной из самых престижных в сфере цифрового искусства в России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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